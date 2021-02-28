"Заповедник 159": Лукашенко в гостях у Путина. Россия и внешний мир. Новые санкции для России. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 159-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сюжет о встрече Путина и Лукашенко в Сочи, во дворце.

2. Музыкальный номер об отношениях России и остального мира.

3. Европейские лидеры решают, что делать с русскими соседями.

Инфоповоды:

– Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи.

– Глава "Роскосмоса" Рогозин удалил из соцсетей все картинки и "шутки", которые он опубликовал после успешной посадки американского вездехода на Марсе.

– Лавров заявил, что все отношения с ЕС "разорваны в клочья".

– Основным событием Мюнхенской онлайн-конференции по безопасности стало выступление Байдена, после которого все заговорили о "возвращении Америки". О деле Навального вскользь упомянул в своем выступлении лишь Борис Джонсон.

– По сообщениям Reuters министры иностранных дел государств ЕС договорились ввести санкции против силовых ведомств РФ, в частности против Бастрыкина и Золотова.

– Зеленский ввел санкции против сети магазинов "Спортмастер".

– Перед возобновлением переговоров "по ядерной сделке" США выдвинули ультиматум Ирану. В свою очередь Иран выдвинул США встречный ультиматум и заявил, что ограничит полномочия комиссий МАГАТЭ.

– С 25-го февраля по 5-е марта в Москве пройдет голосование по поводу возращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. В качестве альтернативы предлагается памятник Александру Невскому.

