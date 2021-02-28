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NEWSru.co.il :: Досуг28 февраля 2021 г., 19:24

"Заповедник 159": Лукашенко в гостях у Путина. Россия и внешний мир. Новые санкции для России. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 159": Лукашенко в гостях у Путина. Россия и внешний мир. Новые санкции для России. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 159-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Сюжет о встрече Путина и Лукашенко в Сочи, во дворце.
2. Музыкальный номер об отношениях России и остального мира.
3. Европейские лидеры решают, что делать с русскими соседями.

Инфоповоды:
– Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи.
– Глава "Роскосмоса" Рогозин удалил из соцсетей все картинки и "шутки", которые он опубликовал после успешной посадки американского вездехода на Марсе.
– Лавров заявил, что все отношения с ЕС "разорваны в клочья".
– Основным событием Мюнхенской онлайн-конференции по безопасности стало выступление Байдена, после которого все заговорили о "возвращении Америки". О деле Навального вскользь упомянул в своем выступлении лишь Борис Джонсон.
– По сообщениям Reuters министры иностранных дел государств ЕС договорились ввести санкции против силовых ведомств РФ, в частности против Бастрыкина и Золотова.
– Зеленский ввел санкции против сети магазинов "Спортмастер".
– Перед возобновлением переговоров "по ядерной сделке" США выдвинули ультиматум Ирану. В свою очередь Иран выдвинул США встречный ультиматум и заявил, что ограничит полномочия комиссий МАГАТЭ.
– С 25-го февраля по 5-е марта в Москве пройдет голосование по поводу возращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. В качестве альтернативы предлагается памятник Александру Невскому.


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