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"Жизнь сама по себе – успех". Андрей Орлов (Орлуша) в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: 28 июня 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 07:45
"Жизнь сама по себе – успех". Андрей Орлов (Орлуша) в программе "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Жизнь сама по себе – успех". Андрей Орлов (Орлуша) в программе "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Гостем передачи стал Андрей Орлов (Орлуша) – поэт, сценарист и продюсер, политтехнолог, журналист.

"Жизнь сама по себе – успех", – говорит он. "Группа себе подобных (из милицейского протокола) – это то, ради чего стоит жить".

Одна из формул успеха: "Меня победить нельзя, потому что по моим правилам – это не поражение".

Вопрос: "Ты счастливый человек?" Ответ: "Мне по фигу". И далее: "Счастье – это иногда лишить себя вопросов, на которые нет ответа".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Орловым (Орлушей)

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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