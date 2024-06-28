"Жизнь сама по себе – успех". Андрей Орлов (Орлуша) в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Гостем передачи стал Андрей Орлов (Орлуша) – поэт, сценарист и продюсер, политтехнолог, журналист.

"Жизнь сама по себе – успех", – говорит он. "Группа себе подобных (из милицейского протокола) – это то, ради чего стоит жить".

Одна из формул успеха: "Меня победить нельзя, потому что по моим правилам – это не поражение".

Вопрос: "Ты счастливый человек?" Ответ: "Мне по фигу". И далее: "Счастье – это иногда лишить себя вопросов, на которые нет ответа".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Орловым (Орлушей)

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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