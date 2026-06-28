Российские кинокритики отказались голосовать за сериал Егора Бероева об участнике войны в Украине

На фестивале сериалов "Пилот" в Иванове состоялась премьера драмы Егора Бероева "Марик", посвященной участнику войны в Украине. Главный герой сериала – врач Марк, который после возвращения из украинского плена устраивается работать на скорую помощь в Мариуполе, находящемся под контролем России. Съемки проекта проходили в самом Мариуполе, а в кадре показаны разрушенные районы города, при этом авторы делают акцент на его восстановлении.

Критики встретили премьеру сдержанно. По мнению ряда обозревателей, сериал избегает прямого разговора о причинах и последствиях войны. Портал "Сериалы" назвал "Марик" "драмой о травме, которая боится самой себя", а "Афиша Daily" отметила, что проект "задает много вопросов, но дает мало ответов", балансируя между попыткой осмысления событий и многочисленными умолчаниями.

Егор Бероев, известный по роли Эраста Фандорина в фильме "Турецкий гамбит", с начала полномасштабной войны публично поддерживает действия российских властей. "Марик" стал его третьей режиссерской работой и первым сериалом.

По словам очевидцев, во время представления сериала часть зрителей покинула зал. Из девятнадцати кинокритиков, участвовавших в неофициальном публичном рейтинге премьер фестиваля, двенадцать отказались выставлять оценку "Марику", отметив в таблице символ X, обозначающий пропуск сеанса, конфликт интересов или личное решение. Три критика оценили сериал в 0,5 звезды из пяти, трое поставили одну звезду, еще один – три звезды. В результате "Марик" получил самый низкий средний балл фестиваля – 1,07 из 5.

Низкие оценки вызвали резкую реакцию представителей провоенного сообщества. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал пост под заголовком "На фильме об СВО поставили 12 крестов. С кем вы, мастера культуры?", обвинив кинокритиков в предвзятом отношении к фильмам о войне. Его публикацию распространили десятки провоенных Telegram-каналов, включая депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Аналогичную позицию высказал телеведущий Андрей Медведев, заявивший, что многие российские киноиздания остаются "либеральными".

После общественной дискуссии оргкомитет фестиваля "Пилот" подчеркнул, что не имеет отношения к неофициальному рейтингу критиков. В заявлении организаторов говорится, что фестиваль "не комментирует частную инициативу отдельных критиков, которая не является частью официальной программы и регламента фестиваля".