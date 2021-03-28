"Заповедник 163": Путин в тайге. Враги России и Путина. Приключения политиков-супергероев. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 163-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Репортаж "Заповедника" о том, как Путин и Шойгу в тайге отдыхали.

2. Сюжет о закадычных врагах Путине и Байдене.

3. Последние мировые новости в нашем супергеройском сюжете.



Инфоповоды:

– Российское телевидение показало кадры отдыха Путина в тайге.

– Бойцы чеченского ОМОНа попросили Путина "пресечь оскорбления" в их адрес со стороны "Новой газеты". Песков порекомендовал им обращаться в суд.

– Володин назвал "Умное голосование" проектом западных спецслужб.

– Лавров во время визита в Китай заявил о необходимости "уходить от доллара и западных платежных систем".

– Губернатор Пензенской области был арестован по подозрению в получении взяток.

– Российские СМИ продолжают обсуждать слова Байдена, назвавшего Путина "убийцей".

– В Анкоридже (Аляска) прошли американо-китайские переговоры, во время которых стороны обменялись громкими взаимными обвинениями.

– В Киеве суд арестовал имущество "Мотор Сич", 75 процентов акций которого принадлежат китайским инвесторам. Украинские власти заявили о национализации предприятия.

– Россия в обход санкций США продолжает строить "Северный поток-2".

– Путин привился одной из российских вакцин.



Все выпуски "Заповедника" (DW)