"Заповедник 163": Путин в тайге. Враги России и Путина. Приключения политиков-супергероев. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 163-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Репортаж "Заповедника" о том, как Путин и Шойгу в тайге отдыхали.
2. Сюжет о закадычных врагах Путине и Байдене.
3. Последние мировые новости в нашем супергеройском сюжете.
Инфоповоды:
– Российское телевидение показало кадры отдыха Путина в тайге.
– Бойцы чеченского ОМОНа попросили Путина "пресечь оскорбления" в их адрес со стороны "Новой газеты". Песков порекомендовал им обращаться в суд.
– Володин назвал "Умное голосование" проектом западных спецслужб.
– Лавров во время визита в Китай заявил о необходимости "уходить от доллара и западных платежных систем".
– Губернатор Пензенской области был арестован по подозрению в получении взяток.
– Российские СМИ продолжают обсуждать слова Байдена, назвавшего Путина "убийцей".
– В Анкоридже (Аляска) прошли американо-китайские переговоры, во время которых стороны обменялись громкими взаимными обвинениями.
– В Киеве суд арестовал имущество "Мотор Сич", 75 процентов акций которого принадлежат китайским инвесторам. Украинские власти заявили о национализации предприятия.
– Россия в обход санкций США продолжает строить "Северный поток-2".
– Путин привился одной из российских вакцин.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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