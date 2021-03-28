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NEWSru.co.il :: Досуг28 марта 2021 г., 20:12

"Заповедник 163": Путин в тайге. Враги России и Путина. Приключения политиков-супергероев. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 163": Путин в тайге. Враги России и Путина. Приключения политиков-супергероев. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 163-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Репортаж "Заповедника" о том, как Путин и Шойгу в тайге отдыхали.
2. Сюжет о закадычных врагах Путине и Байдене.
3. Последние мировые новости в нашем супергеройском сюжете.

Инфоповоды:
– Российское телевидение показало кадры отдыха Путина в тайге.
– Бойцы чеченского ОМОНа попросили Путина "пресечь оскорбления" в их адрес со стороны "Новой газеты". Песков порекомендовал им обращаться в суд.
– Володин назвал "Умное голосование" проектом западных спецслужб.
– Лавров во время визита в Китай заявил о необходимости "уходить от доллара и западных платежных систем".
– Губернатор Пензенской области был арестован по подозрению в получении взяток.
– Российские СМИ продолжают обсуждать слова Байдена, назвавшего Путина "убийцей".
– В Анкоридже (Аляска) прошли американо-китайские переговоры, во время которых стороны обменялись громкими взаимными обвинениями.
– В Киеве суд арестовал имущество "Мотор Сич", 75 процентов акций которого принадлежат китайским инвесторам. Украинские власти заявили о национализации предприятия.
– Россия в обход санкций США продолжает строить "Северный поток-2".
– Путин привился одной из российских вакцин.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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