Лауреаты "Оскара" 2022 года. Полный список
Вечером в воскресенье, 27 марта, в Dolby Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес) состоялась 94-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар".
Ведущими церемонии являются актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Церемония проходит под девизом "Любители кино вместе".
Впервые в этом году организаторы приняли решение объявить победителей в восьми категориях (грим и прически, оригинальная музыка, постановка, звук, монтаж, короткометражный анимационный фильм, короткометражный документальный фильм и короткометражный художественный фильм) до начала церемонии.
НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ
Лучший фильм: CODA: Ребёнок глухих родителей (продюсеры: Филипп Русле, Фабрис Жанферми и Патрик Васбергер)
Лучшая режиссёрская работа: Джейн Кэмпион – "Власть пса"
Лучший актер: Уилл Смит – "Король Ричард" (за роль Ричарда Уильямса)
Лучшая актриса: Джессика Честейн – "Глаза Тэмми Фэй" (за роль Тэмми Фэй Беккер)
Лучший актёр второго плана: Трой Коцур – "CODA: Ребёнок глухих родителей" (за роль Фрэнка Росси)
Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос – "Вестсайдская история" (за роль Аниты)
Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Брана – "Белфаст"
Лучший адаптированный сценарий: Сиан Хедер – "CODA: Ребёнок глухих родителей" (на основе сценария фильма "Семейство Белье" от Виктории Бедос, Томы Бидегена, Станисла Карре де Мальберга и Эрика Лартигау)
Лучший анимационный полнометражный фильм: Энканто / Encanto (Джаред Буш, Байрон Ховард, Иветт Мерино и Кларк Спенсер)
Лучший анимационный короткометражный фильм: Альберто Мьельго и Лео Санчез – "Стеклоочиститель"
Лучший фильм на иностранном языке: Сядь за руль моей машины (Япония), реж. Рюсукэ Хамагути
Лучшая музыка к фильму: Ханс Циммер – "Дюна"
Лучшая песня к фильму: No Time to Die – "Не время умирать" – музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл
Лучший монтаж: Джо Уолкер – "Дюна"
Лучшая операторская работа: Грег Фрэйзер – "Дюна"
Лучшая работа художника: Патрик Вермитт (постановщик), Сюзанна Сипос (декоратор) – "Дюна"
Лучший дизайн костюмов: Дженни Беван – "Круэлла"
Лучший звук: Мак Рут, Марк Манджини, Тео Грин, Даг Хэмфилл и Рон Бартлетт – "Дюна"
Лучшие визуальные эффекты: Пол Ламберт, Тристан Майлз, Брайан Коннор и Герд Нефзер – "Дюна"
Лучший грим и причёски: Линда Доудс, Стефани Ингрэм и Джастин Рейли – "Глаза Тэмми Фэй"
Лучший документальный полнометражный фильм: Амир Томпсон, Джозеф Патель, роберт Файволент и Дэвид Динерштейн – "Лето соула (англ.)"
Лучший документальный короткометражный фильм: Бен Праудфут – "Королева баскетбола"
Лучший игровой короткометражный фильм: Анил Кария и Риз Ахмед – "Долгое прощание"
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