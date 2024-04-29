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Жерар Депардье взят под стражу в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах

время публикации: 29 апреля 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 13:22
Жерар Депардье взят под стражу в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах
AP Photo/Darko Vojinovic

В Париже правоохранители поместили 75-летнего актера Жерара Депардье под стражу в связи с двумя обвинениями в сексуальных домогательствах, передает агентство France-Presse.

Речь идет о жалобах, поданных женщинами из съемочных групп двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая – от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.

Жерар Депардье. Фотогалерея

В январе 2024 года французская прокуратура закрыло дело о сексуальных домогательствах, в которых актриса Элен Дарра обвинила Жерара Депардье, поскольку срок давности жалобы истек. Дарра подала официальную жалобу в парижскую прокуратуру 10 сентября 2023 года, в которой утверждала, что Депардье приставал к ней на съемках фильма "Дискотека" в 2007 году. Позже актриса объяснила журналистам, что известный актер "провел рукой по ее бедрам и ягодицам", когда она была в облегающем платье. По словам Дарра, все эти годы она молчала, потому что боялась, что попадет в черный список за жалобу на Депардье в самом начале своей карьеры.

Напомним, что в апреле 2023 года тринадцать женщин обвинили Депардье в сексуализированном насилии. Каждая из них утверждала, что столкнулась с подобным поведением актера на съемках в разных фильмах. Эти случаи происходили в разное время на протяжении 20 лет. Депардье свою вину отрицал, заявляя, что "Обидеть женщину – все равно, что ударить свою мать в живот". Ранее, в феврале 2021 года, актриса Шарлотта Арно подала жалобу на Депардье, обвиняя его в изнасиловании и сексуальном преследовании. А еще в 2019 году актриса Эммануэль Дебевер заявила в соцсетях, что на съемках фильма "Дантон" Депардье домогался и ее. После съемок в "Дантоне" Дебевер вела замкнутый образ жизни, перестав сниматься. В декабре 2023 Дебевер покончила с собой. Ее тело было найдено в реке Сена в Париже.

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