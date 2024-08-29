Традиционная выставка выпускников факультета искусств Шенкар 2024: творчество в эпоху вызовов

В колледже инженерии, дизайна и искусств имени Шенкара открылась ежегодная выставка выпускников школы искусств, демонстрирующая работы студентов, проучившихся от "короны" до войны "Железные мечи". Выставка этого года называется "Творчество и надежда в условиях вызовов".

Репортаж с выставки Татьяны Савин.

В этом году, в связи с ситуацией в Израиле, с ремонтом и другими факторами, выставки факультетов проводились раздельно.

Некоторые выпускники представили свои работы и рассказали, что их заставляет работать именно так.

Джудит Вейл стала мамой уже на втором курсе. Поэтому её работы:

• сделаны акрилом - он не так токсичен

• многослойны – периоды работы коротки и непредсказуемы

• она никогда не знает, куда они её приведут, потому что Джудит вовзращается к ним через разные промежутки времени.

Нина Гольцман исследует человеческое тело и разницу между "быть голым" и "быть обнажённым", её большие светлые холсты наполнены выразительными голыми/нагими людьми, которые ищут свой стиль вместе с художницей.

Ной Хезкия исследует поверья и идиомы, влияющие на восприятие. Она создала комнату, внутри которой исследует легендарную мизогинную связь образа женской вагины и запаха рыбы. Вход выполнен в виде больших половых губ, а внутри вас ожидают видео-перформансы, метафоричная инсталляция русалка девственная-плева-фата, наполненная двумя тысячами сшитых вагин, разделительная занавеска и даже витраж.

Выпускники печатают на ткани (и создают ткани), снимают видео и выстраивают иммерсивные инсталляции, исследуют работу с новыми материалами, сочетая типографию, традиционную живопись и традиционные ремёсла с цифровыми инструментами.

Факультет искусств в "Шенкар" междисциплинарный, и в первый год обучения студенты обязаны взять шесть курсов из семи, чтобы понять, в какой области, на самом деле, им захочется творить: живопись, рисунок, фотография, скульптура, кино и анимация, мультимедиа и текстиль. Первогодки почти живут в школе. На втором году обучения многим становится яснее – какие смежные области они будут исследовать дальше.

В новом учебном году школа искусств "Шенкар" переезжает из Рамат-Гана в Тель-Авив, чтобы, по словам директора и педагога Гилада Эфрата "Иметь доступ ко всему важному для школы искусств в пешей доступности".