"Преступление – себя не любить". Максим Леонидов в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Максим Леонидов – актер и телеведущий, музыкант и певец, один из основателей бит-квартета "Секрет", родившийся в Ленинграде, живший в Израиле, вернувшийся в Россию.

"Хорошо быть знаменитым", – полагает он. И добавляет: "Человек обязан знать свои таланты, так же как обязан знать самого себя".

Отвечая на один из детских вопросов, Леонидов произносит: "Абсолютное преступление – себя не любить". И потом, при ответе уже на другой вопрос: "Грешный человек – человек, который себя не любит".

"Что бы сказал тебе Бог?" "Не бойся. И это было бы здорово".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Максимом Леонидовым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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