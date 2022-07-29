"Не говорите красиво, но думайте по-доброму". Ефим Шифрин в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи вновь стал Ефим Шифрин – артист, режиссер, юморист.
Отвечая на детские вопросы, Шифрин говорит, что понятия "интеллигент" и "пошлость" представляются ему непонятными химерами. При этом отмечает: "В России интеллигент всегда должен быть в оппозиции к власти".
По его мнению, "сноб – это человек, который своим сарказмом проедает любое живое дело". "Сноб – мой личный враг. Я не выношу снобов", – говорит он.
Десятилетний мальчик спросил: "Папа, ты кто больше – русский или еврейский?" Ефим Шифрин отвечает: "Я слеплен из кусочков еврейской культуры..." А потом признает: "Без русского языка я помру".
Самым важным качеством человека он называет доброту: "Не говорите красиво, но думайте красиво, думайте по-доброму".
Японская девочка попросила "назвать свою жизнь одним словом". Шифрин отвечает: "Смятение". И поясняет: "Я сомневаюсь. Никогда нет для меня ничего очевидного".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ефимом Шифриным
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
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