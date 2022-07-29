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    Досуг

    "Не говорите красиво, но думайте по-доброму". Ефим Шифрин в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи вновь стал Ефим Шифрин – артист, режиссер, юморист.

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    Отвечая на детские вопросы, Шифрин говорит, что понятия "интеллигент" и "пошлость" представляются ему непонятными химерами. При этом отмечает: "В России интеллигент всегда должен быть в оппозиции к власти".

    По его мнению, "сноб – это человек, который своим сарказмом проедает любое живое дело". "Сноб – мой личный враг. Я не выношу снобов", – говорит он.

    Десятилетний мальчик спросил: "Папа, ты кто больше – русский или еврейский?" Ефим Шифрин отвечает: "Я слеплен из кусочков еврейской культуры..." А потом признает: "Без русского языка я помру".

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    Самым важным качеством человека он называет доброту: "Не говорите красиво, но думайте красиво, думайте по-доброму".

    Японская девочка попросила "назвать свою жизнь одним словом". Шифрин отвечает: "Смятение". И поясняет: "Я сомневаюсь. Никогда нет для меня ничего очевидного".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ефимом Шифриным

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 18 Мая 2018
    "Не надо дружить с актерами". Ефим Шифрин отвечает на детские вопросы
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 17 Мая 2015
    "Смешинки живут рядом с сердцем". Ефим Шифрин отвечает на детские вопросы
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