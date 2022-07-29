"Не говорите красиво, но думайте по-доброму". Ефим Шифрин в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Ефим Шифрин – артист, режиссер, юморист.

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Отвечая на детские вопросы, Шифрин говорит, что понятия "интеллигент" и "пошлость" представляются ему непонятными химерами. При этом отмечает: "В России интеллигент всегда должен быть в оппозиции к власти".

По его мнению, "сноб – это человек, который своим сарказмом проедает любое живое дело". "Сноб – мой личный враг. Я не выношу снобов", – говорит он.

Десятилетний мальчик спросил: "Папа, ты кто больше – русский или еврейский?" Ефим Шифрин отвечает: "Я слеплен из кусочков еврейской культуры..." А потом признает: "Без русского языка я помру".

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Самым важным качеством человека он называет доброту: "Не говорите красиво, но думайте красиво, думайте по-доброму".

Японская девочка попросила "назвать свою жизнь одним словом". Шифрин отвечает: "Смятение". И поясняет: "Я сомневаюсь. Никогда нет для меня ничего очевидного".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ефимом Шифриным

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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