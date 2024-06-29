В Техасе умер Кинки Фридман, создатель кантри-группы "Еврейские парни из Техаса"

В Техасе на своем ранчо в возрасте 79 лет умер певец, музыкант, писатель и политик Ричард Сэмет "Кинки" Фридман, создатель кантри-группы "Еврейские парни из Техаса" (Texas Jewboys). Последние несколько лет он страдал болезнью Паркинсона, сообщает Times of Israel.

Как рассказал его близкий друг, "Кинки выкурил сигару, лег спать и больше не проснулся".

Известный своими пышными усами и ковбойской шляпой, Фридман заслужил репутацию провокатора в музыкальных и литературных кругах.

В 1970-х годах его сатирическая кантри-группа Kinky Friedman and the Texas Jewboys писала песни с названиями, как "Они больше не делают евреев такими, как Иисус" и "Сунь свои бисквиты в духовку, а булочки – в постель". В 1976 году Фридман присоединился к туру Боба Дилана Rolling Thunder Revue.

В 80-х годах Фридман писал криминальные романы, а в 2000-х вел колонку в журнале Texas Monthly.