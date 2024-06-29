В возрасте 80 лет умер американский актер, певец, художник и комик Мартин Малл, известный по сериалам "Сабрина – маленькая ведьма" и "Розанна".

О смерти актера сообщила его дочь Мэгги Малл, написав, что "отец нашел бы эту шутку забавной".

Мартин Малл. Краткая биография

Мартин Малл родился в Чикаго, в семье Бетти и Гарольда Малла, актрисы и плотника. Обучался живописи и окончил в 1965 году школу дизайна Род-Айленда со степенью бакалавра изобразительных искусств и в 1967 году получил степень магистра в этой же области. В первой половине 70-х Малл успешно выступал в качестве певца. В 1973 он выступал на разогреве у Рэнди Ньюмана и Сэнди Денни в Бостонском симфоническом зале.

С 1997 по 2000 Малл снимался в телевизионном сериале "Сабрина – маленькая ведьма" в роли Вилларда Крафта, завуча (а позднее – директора) школы Вестбриджа. С 2013 по 2014 играл одну из центральных ролей в недолго просуществовавшем комедийном сериале "Папаши". В 2016 году Малл получил номинацию на премию "Эмми" за гостевую роль в пятом сезоне сериала "Вице-президент".

Также был известен благодаря озвучиванию известных мультсериалов.