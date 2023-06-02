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    Досуг

    "Музыка была у Бога. Музыка была Богом". Михаил Казиник в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Михаил Казиник – лектор-музыковед, популяризатор классической музыки, скрипач, пианист, родившийся в Ленинграде и более 30 лет живущий в Стокгольме, гастролируя по всему миру.

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    Смысл жизни Казиник видит "в постижении артефактов гармонии и красоты".

    Отвечая на детский вопрос "Что такое успех в жизни?", он говорит: "В русском языке есть одно слово, которое я не люблю, – успех". И далее: "В шведском языке есть чудесное слово framgångsrik, что в переводе на русский означает "успешен на будущее" (дословно – "идти вперед к богатству")". А затем резюмирует: "Для меня успех это реализация огромное количество моих идей, планов, задумок, эскизов, этюдов".

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    При ответе на вопрос "Что такое совесть?" Михаил Казиник говорит: "По-настоящему, Бог – это совесть... Совесть важнее Бога".

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    Трехлетний мальчик спросил: "Что ты можешь подарить мне? Я хочу всё!" Казиник отвечает, что подарил бы мальчику "неизбывное чувство юмора". "Евреи выжили благодаря чувству юмора. Евреям можно было смеяться и над Богом, и на смертью".

    Если бы у него была одна минута, когда его бы слышал весь мир, Казиник, помимо прочего, сказал бы людям: "Музыка была у Бога. Музыка была Богом".

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Казиником

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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