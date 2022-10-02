"Заповедник 233": Праздник военкома. Границы закрыты. Референдумы на отжатых территориях. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 233-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. Шойгу отвечает на вопрос о том, кого мобилизуют.

2. Репортаж с границы ЕС, закрытой для уклонистов.

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3. Пахан на празднике отжатых территорий.

4. Призывники скрывались от повесток в Европе, но Шойгу нашел их и там.

5. Насколько реально применение ядерного оружия.

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6. Как Путин "бережет Россию".

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Инфоповоды:

– Мобилизация в России.

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– Симоньян предложила каждому богатому человеку выбрать по сто мобилизованных и платить им ежемесячно некую сумму.

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– Страны Балтии, Польша и Финлядия фактически закрыли границы для бегущих от призыва россиян.

– Министр иностранных дел Чехии заявил, что Чехия не будет выдавать гуманитарные визы тем, кто "кто бежит из страны, потому что не хочет выполнять обязательства, наложенные собственным государством".

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– Отказ от службы в российской армии, как и дезертирство из нее, теперь признается в Германии убедительным основанием для получения политического убежища. Но просить убежище можно только, уже находясь в Германии, а выдавать гуманитарные визы уклонистам Германия не собирается.

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– Подведены итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

– Выступление Путина в Кремле перед депутатами и сенаторами.

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– Мобилизация в РФ.

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– Медведев в своем телеграм-канале написал, что Россия готова применить ядерное оружие. "Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф".

– Сразу несколько высокопоставленных американских чиновников заявили о наличии у США плана сокрушительного ответа на применение Россией ядерного оружия.

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– Выступление Путина перед депутатами и сенаторами.

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Все выпуски "Заповедника" (DW)