"Заповедник 233": Праздник военкома. Границы закрыты. Референдумы на отжатых территориях. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 233-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
1. Шойгу отвечает на вопрос о том, кого мобилизуют.
2. Репортаж с границы ЕС, закрытой для уклонистов.
3. Пахан на празднике отжатых территорий.
4. Призывники скрывались от повесток в Европе, но Шойгу нашел их и там.
5. Насколько реально применение ядерного оружия.
6. Как Путин "бережет Россию".
Инфоповоды:
– Мобилизация в России.
– Симоньян предложила каждому богатому человеку выбрать по сто мобилизованных и платить им ежемесячно некую сумму.
– Страны Балтии, Польша и Финлядия фактически закрыли границы для бегущих от призыва россиян.
– Министр иностранных дел Чехии заявил, что Чехия не будет выдавать гуманитарные визы тем, кто "кто бежит из страны, потому что не хочет выполнять обязательства, наложенные собственным государством".
– Отказ от службы в российской армии, как и дезертирство из нее, теперь признается в Германии убедительным основанием для получения политического убежища. Но просить убежище можно только, уже находясь в Германии, а выдавать гуманитарные визы уклонистам Германия не собирается.
– Подведены итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
– Выступление Путина в Кремле перед депутатами и сенаторами.
– Мобилизация в РФ.
– Медведев в своем телеграм-канале написал, что Россия готова применить ядерное оружие. "Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф".
– Сразу несколько высокопоставленных американских чиновников заявили о наличии у США плана сокрушительного ответа на применение Россией ядерного оружия.
– Выступление Путина перед депутатами и сенаторами.
Все выпуски "Заповедника" (DW)