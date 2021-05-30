"Заповедник 172": Лукашенко объявляет террор. Поправки из сказки. Песня китобоев. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 172-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сказ о Луке Мудрищеве и его подвигах.

2. Царь Путин и его сказочные законы.

3. Музыкальный сюжет по последним новостям.



Инфоповоды:

– Самолет Ryanair из Афин в Вильнюс, на борту которого был основатель Telegram-канала Nexta Протасевич, был посажен в Минске после "сообщения от ХАМАС" о бомбе на борту. Протасевич был арестован.

– Евросоюз осудил действия белорусских властей и призвал закрыть для Беларуси воздушное пространство и аэропорты.

– Госдума проголосовала за поправку в законопроект о запрете на участие в выборах лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям.

– В Беларуси разгромлен крупнейший независимый портал tut.by.

– Объявлено о встрече Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая.

– Президенты России и США Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня.

– Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Глава ФСИН подчеркнул, что "это будет не ГУЛАГ".



Все выпуски "Заповедника" (DW)