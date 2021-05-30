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NEWSru.co.il :: Досуг30 мая 2021 г., 20:10

"Заповедник 172": Лукашенко объявляет террор. Поправки из сказки. Песня китобоев. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 172": Лукашенко объявляет террор. Поправки из сказки. Песня китобоев. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 172-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Сказ о Луке Мудрищеве и его подвигах.
2. Царь Путин и его сказочные законы.
3. Музыкальный сюжет по последним новостям.

Инфоповоды:
– Самолет Ryanair из Афин в Вильнюс, на борту которого был основатель Telegram-канала Nexta Протасевич, был посажен в Минске после "сообщения от ХАМАС" о бомбе на борту. Протасевич был арестован.
– Евросоюз осудил действия белорусских властей и призвал закрыть для Беларуси воздушное пространство и аэропорты.
– Госдума проголосовала за поправку в законопроект о запрете на участие в выборах лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям.
– В Беларуси разгромлен крупнейший независимый портал tut.by.
– Объявлено о встрече Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая.
– Президенты России и США Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня.
– Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Глава ФСИН подчеркнул, что "это будет не ГУЛАГ".


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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