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"Вернуться назад – значит уничтожить себя". Борис Гребенщиков в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 30 мая 2024 г., 20:40 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 20:40
"Вернуться назад – значит уничтожить себя". Борис Гребенщиков в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Вернуться назад – значит уничтожить себя". Борис Гребенщиков в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи стал Борис Гребенщиков – поэт, певец, музыкант, композитор, художник, сооснователь рок-группы "Аквариум". Предыдущие передачи с ним выходили в 2020, 2019 и 2014 годах.

Детские вопросы, прозвучавшие в этой передаче, связаны с вышедшими в 2023-2024 годах мини-альбомами Гребенщикова "Новый шёлковый путь" и "БОГРУКИНОГ".

Этот разговор лучше смотреть и слушать, чем читать его описание. Приведем лишь несколько цитат из ответов Бориса Гребенщикова.

"Я сам сплошной вопрос"

"Мы – зеркало души"

"Мир – это отражение меня"

"Справедливость – уравнение, которое лежит в основе мира"

"Святой – это человек, которому ничего не нужно, он может только отдавать"

"Судьба – это общая сумма наших долгов"

"Вернуться назад – значит уничтожить себя"

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Гребенщиковым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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