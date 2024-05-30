"Вернуться назад – значит уничтожить себя". Борис Гребенщиков в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Гостем передачи стал Борис Гребенщиков – поэт, певец, музыкант, композитор, художник, сооснователь рок-группы "Аквариум". Предыдущие передачи с ним выходили в 2020, 2019 и 2014 годах.
Детские вопросы, прозвучавшие в этой передаче, связаны с вышедшими в 2023-2024 годах мини-альбомами Гребенщикова "Новый шёлковый путь" и "БОГРУКИНОГ".
Этот разговор лучше смотреть и слушать, чем читать его описание. Приведем лишь несколько цитат из ответов Бориса Гребенщикова.
"Я сам сплошной вопрос"
"Мы – зеркало души"
"Мир – это отражение меня"
"Справедливость – уравнение, которое лежит в основе мира"
"Святой – это человек, которому ничего не нужно, он может только отдавать"
"Судьба – это общая сумма наших долгов"
"Вернуться назад – значит уничтожить себя"
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Гребенщиковым
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].