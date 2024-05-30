x
30 мая 2024
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 мая 2024
|
30 мая 2024
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

время публикации: 30 мая 2024 г., 09:51 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 09:53
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Википедия. Фото: Екатерина Малиновская

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Диагноз рак мозга был поставлен актрисе в 2019 году, после чего она перестала появляться на сцене и на публике.

"Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", – говорится в посте на странице актрисы в социальной сети "ВКонтакте".

Анастасия Заворотнюк – актриса театра и кино. Славу ей принесла роль няни детей богатого московского продюсера Вики Прутковской в ситкоме телеканала СТС "Моя прекрасная няня". Сериал стал культовым, а реплики Вики из Мариуполя, говорящей с характерным украинским акцентом, превратились в популярные мэмы.

Заворотнюк также снималась в картинах "Код Апокалипсиса", "Охота на гауляйтера", "Аманда О" и других. Актрисе было 53 года. У нее осталось трое детей.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 апреля 2020

"КП": Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, лечение продолжается
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 16 октября 2019

"Анастасия действительно проходит курс лечения": близкие Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 08 октября 2019

"КП": Анастасия Заворотнюк выписана из больницы, "хороших новостей это не означает"