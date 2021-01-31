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NEWSru.co.il :: Досуг31 января 2021 г., 19:07

"Заповедник 155": Страшные протесты в России. Психиатрическая клиника. О детях на митинге. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 155": Страшные протесты в России. Психиатрическая клиника. О детях на митинге. Мультсатира

В воскресенье, 31 января, проект "Заповедник" представил новую, 155-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Сказочный сюжет о митингах в России из-за ареста Навального.
2. Клиника по оперативному лечению мировых лидеров.
3. Музыкальный номер о вовлечении несовершеннолетних в протесты.

Инфоповоды:
– В России прошли крупнейшие несогласованные митинги с требованием освободить Алексея Навального.
– Нижняя палата конгресса США передала в Сенат резолюцию об импичменте Трамп, которая будет рассмотрена после 8 февраля.
– Меркель в телефонном разговоре с Путиным пообещала помочь с регистрацией вакцины "Спутник V" в ЕЭС.
– Несмотря на очередные санкции со стороны США, "Северный поток-2" должен быть достроен, заявила Меркель – Перед общероссийскими митингами 23 января все провластные российские СМИ говорили о том, что "оппозиция вовлекает несовершеннолетних в протесты".


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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