"Заповедник 155": Страшные протесты в России. Психиатрическая клиника. О детях на митинге. Мультсатира

В воскресенье, 31 января, проект "Заповедник" представил новую, 155-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сказочный сюжет о митингах в России из-за ареста Навального.

2. Клиника по оперативному лечению мировых лидеров.

3. Музыкальный номер о вовлечении несовершеннолетних в протесты.



Инфоповоды:

– В России прошли крупнейшие несогласованные митинги с требованием освободить Алексея Навального.

– Нижняя палата конгресса США передала в Сенат резолюцию об импичменте Трамп, которая будет рассмотрена после 8 февраля.

– Меркель в телефонном разговоре с Путиным пообещала помочь с регистрацией вакцины "Спутник V" в ЕЭС.

– Несмотря на очередные санкции со стороны США, "Северный поток-2" должен быть достроен, заявила Меркель – Перед общероссийскими митингами 23 января все провластные российские СМИ говорили о том, что "оппозиция вовлекает несовершеннолетних в протесты".

Все выпуски "Заповедника" (DW)