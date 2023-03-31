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    "Зачем люди воюют?" Райкин, Полунин, Хаматова, Рубина, Макаревич, Туминас, Акунин, Носик, Губерман, Ким, Рост и другие отвечают на детский вопрос

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    Передача "Детский недетский вопрос"

    Представляем короткометражный фильм "Зачем люди воюют", сделанный Александром Гутницким и Константином Гаёхо на основе записанных в разные годы программ "Детский недетский вопрос", автором и ведущим которых является Дмитрий Брикман.

    Рассказывает автор программы: "С этого вопроса, заданного в 2006 году во время второй ливанской войны моим восьмилетним сыном Мишей, началась передача "Детский недетский вопрос". Я было начал ему тогда объяснить суть арабо-израильского конфликта, но в процесс объяснения неожиданно понял, что вопрос, им заданный значительно, глубже и сложнее чем мой ответ. Вдумайтесь в формулировку "Зачем люди воюют?". Действительно – зачем? Сначала вопрос этот задавался практически каждому гостю передачи. Потом стал звучать реже. Сейчас, к сожалению, он опять звучит практически в каждой передаче. Есть на него ответ или нет – не знаю, но я абсолютно уверен в том, что если бы каждый человек на земле хотя бы раз в жизни задумался над этим вопросом, попытался найти хоть какой-то ответ и потом ответ этот примерил на себя и своих близких – войн в мире стало бы в немеренные разы меньше."

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    В сегодняшнем виртуальном разговоре – "Зачем люди воюют" – участвуют: Евгений Эрлих, Петр Люкимсон, Константин Райкин, Юрий Наумов, Сергей Гранкин, Татьяна Барская, Леонид Федоров, Вячеслав Полунин, Роман Супер, Михаил Бродский, Чулпан Хаматова, Антон Носик, Борис Брестовицкий, Юлий Ким, Юз Герштейн, Игорь Горелик, Александр Соколов, Наринэ Абгарян, Миша Брикман, Антон Долин, Рута Ванагайте, Евгений Сатановский, Андрей Макаревич, Леонид Млечин, Алексей Плуцер-Сарно, Юрий Рост, Игорь Губерман, Дина Рубина, Римас Туминас, Станислав Белковский, Николь и Александр Гратовски, Миша Голдовский, Леонид Канфер, Виталий Рувинский, Ефим Шифрин, Ян Раухвергер, Борис Акунин.

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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