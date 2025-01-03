Музыканты выставили эксклюзивные лоты на аукцион в поддержку украинцев

Шестьдесят русскоязычных деятелей культуры – писателей, художников, актёров, музыкантов и не только – объединились для благотворительного аукциона Art Against War ("Искусство против войны"). Все вырученные от продажи специальных лотов средства пойдут на поддержку украинцев, пострадавших от продолжающейся войны с Россией.

Среди участников проекта больше всего музыкантов. Борис Гребенщиков выставил на аукцион делюкс-издания виниловых пластинок "Аквариума" и картину собственного авторства, Noize MC – электрогитару, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) – трехмерную фигурку со своим изображением, группа "Би-2" – кастомный плеер, воспроизводящий песню "Родина" (музыканты шутят, что "продают Родину" с молотка), Андрей Макаревич и Макс Покровский – свои рисунки, а группа "Порнофильмы" – вечный билет на любой её концерт в любой точке мира.

В аукционе принимают участие многие творческие люди, в настоящее время живущие в Израиле. Помимо Макаревича, это, в частности, актер Анатолий Белый, разыгрывающий два билета на спектакль, художник Саша Галицкий, предлагающий купить картину "The Great Artist Pablo Picasso", или писательница Линор Горалик, выставившая на аукцион рисунок и кольцо ручной работы.

Некоторые лоты уже нашли своих покупателей, но прочие всё ещё доступны. Аукцион продлится до 7 января 2025 года.