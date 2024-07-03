Роджер Уотерс назвал 7 октября "отпором угнетателю" и обвинил Израиль в гибели израильтян

Бывший фронтмен легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Израиль в гибели 1200 израильтян в "черную субботу" 7 октября, отрицал факты изнасилований израильских женщин террористами ХАМАСа и заявил, что "народ, борющийся за освобождение Палестины, имеет законное и моральное право дать отпор угнетателю". Все эти заявления Уотерс сделал в ходе видеоинтервью Пирсу Моргану в рамках шоу Piers Morgan Uncensored – "Пирс Морган без цензуры".

Сам Пирс Морган анонсировал интервью в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер), написав: "Пирс Морган наконец-то встречается лицом к лицу с сооснователем Pink Floyd Роджером Уотерсом после того, как назвал его "тупейшей в мире рок-звездой" и "полнейшим и абсолютным идиотом". Позднее он прокомментировал, что интервью прошло "именно так, как он ожидал".

В ходе этого часового разговора 80-летний Роджер Уотерс утверждает, что более 350 погибших участников фестиваля Nova возле Реим были "расстреляны ракетами с вертолетов Apache", подчеркивая, что "у ХАМАСа нет вертолетов", он утверждает, что нет никаких доказательств сексуализированного насилия со стороны террористов, подчеркивая "вы можете говорить все, что хотите, но доказательств нет", а утверждающие обратное "грязные и отвратительные лжецы".

Роджер Уотерс также поставил под сомнение способность ЦАХАЛа защитить Израиль: "Я хочу сказать, что все ведут эти разговоры о том, что Израиль имеет право себя защитить – так почему же Израиль не защитил себя тем утром? Почему они ждали семь часов, прежде чем начать стрелять?"

Когда Пирс Морган напомнил о похищенном младенце Кфире Бибасе, который до сих пор не был возвращен, Уотерс заявил: "Пирс, вы можете не выдумывать это?" На каком-то этапе Роджер Уотерс начал вслух говорить сам с собой: "Роджер, Роджер, успокойся, не опускайся до его уровня. Ладно, не буду. Перестань кричать. Перестань кричать в ответ. Пусть перебивает, сколько захочет". "Много лет беру интервью, впервые мой собеседник говорит сам с собой", – прокомментировал позднее Пирс Морган.