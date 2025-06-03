Во вторник, 3 июня, в возрасте 88 лет умер известный композитор Евгений Дога. О его смерти сообщило министерство культуры Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что в день похорон Евгения Доги будет объявлен национальный траур.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР (ныне территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики). Отец погиб в Великой Отечественной войне. Будучи ещё ребёнком, Евгений любил слушать сельский оркестр, пытался что-то придумывать для него. После окончания семилетней школы отправился в Кишинёв, где с 1951 по 1955 год обучался в Музыкальном училище имени Штефана Няги по классу виолончели. Директор училища Д.Гершфельд не только принял его несмотря на полное отсутствие предварительной подготовки, но и поселил его поначалу в своей квартире. В 1959 году дебютировал в качестве аранжировщика в оркестре молдавской народной музыки "Тарафул" под управлением Исидора Бурдина. В 1960 году окончил Кишинёвскую консерваторию имени Г.Музическу (ныне Академия музыки, театра и изобразительных искусств) по классу виолончели у Г.Хохлова, в 1965 году – по классу композиции у С.Лобеля и М.Копытмана.

В 1957-1962 годах – артист оркестра Молдавского радио и телевидения. Параллельно с учёбой занимался оркестровкой сочинений композиторов. Карьере музыканта помешал паралич левой руки.

1 января 1957 года впервые его произведение "Новогодняя песня" была исполнена на молдавском радио детским хором и оркестром под управлением Ш.Аранова. Осенью того же года его однокурсница, будущая оперная примадонна Мария Биешу дебютировала с его песней "Белый цветок сада" на молдавском телевидении. В 1963 году пишет свой первый струнный квартет.

После окончания консерватории два года не писал музыку, увлёкся теорией музыки, написал и издал учебник для студентов.

В 1962-1967 годах преподавал композицию в Музыкальном училище имени Ш.Няги, а в Музыкальном училище имени Е.Коки – теорию музыки. В эти же годы работал музыкальным редактором в издательстве "Книга Молдовы" (Кишинёв). Член КПСС с 1976 года.

Писал музыку для кино, театра, балета, а также произведения для хоров, струнных и симфонических оркестров. Музыка Доги звучала в десятках фильмов, в том числе снятых режиссером Эмилем Лотяну ("Лаутары", "Табор уходит в небо" и "Мой ласковый и нежный зверь"). Вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" звучал на церемониях открытия Олимпиады-80 в Москве и Зимних Игр в Сочи в 2014 году.

В 1984 году получил Государственную премию СССР, в 1987 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

Кроме композиторского творчества постоянно занимается концертной и общественной деятельностью.

22 октября 1998 года получил гражданство Российской Федерации. Жил с семьёй в Москве и Кишинёве.

Депутат Верховного Совета Молдавской ССР 9-11 созывов.

В январе 2022 года подписал наряду с несколькими политиками Молдовы письмо к президенту США Джо Байден, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и председателю Евросовета Шарлю Мишелю, прося воспрепятствовать попыткам России остановить расширение NATO на восток.

Умер 3 июня 2025 года.