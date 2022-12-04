"Заповедник 242": Россия – спонсор терроризма. Нефтяной потолок. Покушение на Лукашенко. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 242-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
1. Съезд, посвященный признанию России "государством – спонсором терроризма".
2. Банное совещание о негодных к военной службе детях кремлевских чиновников.
3. Басня о том, где находится потолок для цен на нефть.
4. Новости из России: тюрьма на продажу, суррогатное материнство, 5% Яндекса для Кудрина.
5. Алиев и Пашинян – встреча без сеновала, Путин хочет дружить с Токаевым, подавление ковидных протестов в Китае.
6. История покушения на Лукашенко.
Инфоповоды:
– Европарламент признал Россию "государством – спонсором терроризма".
– Пригожин заявил, что отправил кувалду в Европарламент.
– Среди участниц встречи Путина с так называемыми матерями мобилизованных журналистам удалось идентифицировать нескольких чиновниц из ЕР и ОНФ.
– Страны ЕС никак не могут согласовать так называемый потолок на закупку российской нефти.
– Здания СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге выставлены на продажу.
– Володин заявил о готовящемся в Госдуме запрете на суррогатное материнство для иностранцев.
– Кудрин по согласованию с Путиным переходит из Счетной палаты в Яндекс и получит при этом 5 процентов акций Яндекса.
– Азербайджан отказался от очередного раунда переговоров с Арменией в Брюсселе, так как Армения настаивала на участии Макрона в этих переговорах.
– Визит Токаева в Москву на фоне международной изоляции России.
– Протесты в Китае против карантинов и локдаунов.
– Слухи о готовящемся покушении на Лукашенко.
Все выпуски "Заповедника" (DW)