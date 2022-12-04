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    Досуг

    "Заповедник 242": Россия – спонсор терроризма. Нефтяной потолок. Покушение на Лукашенко. Мультсатира

    время публикации: | последнее обновление:
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    Проект "Заповедник"

    Проект "Заповедник" представил новую, 242-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:
    1. Съезд, посвященный признанию России "государством – спонсором терроризма".
    2. Банное совещание о негодных к военной службе детях кремлевских чиновников.
    3. Басня о том, где находится потолок для цен на нефть.
    4. Новости из России: тюрьма на продажу, суррогатное материнство, 5% Яндекса для Кудрина.
    5. Алиев и Пашинян – встреча без сеновала, Путин хочет дружить с Токаевым, подавление ковидных протестов в Китае.
    6. История покушения на Лукашенко.

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    Инфоповоды:
    – Европарламент признал Россию "государством – спонсором терроризма".
    – Пригожин заявил, что отправил кувалду в Европарламент.
    – Среди участниц встречи Путина с так называемыми матерями мобилизованных журналистам удалось идентифицировать нескольких чиновниц из ЕР и ОНФ.

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    – Страны ЕС никак не могут согласовать так называемый потолок на закупку российской нефти.

    – Здания СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге выставлены на продажу.
    – Володин заявил о готовящемся в Госдуме запрете на суррогатное материнство для иностранцев.
    – Кудрин по согласованию с Путиным переходит из Счетной палаты в Яндекс и получит при этом 5 процентов акций Яндекса.
    – Азербайджан отказался от очередного раунда переговоров с Арменией в Брюсселе, так как Армения настаивала на участии Макрона в этих переговорах.
    – Визит Токаева в Москву на фоне международной изоляции России.
    – Протесты в Китае против карантинов и локдаунов.
    – Слухи о готовящемся покушении на Лукашенко.

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    Все выпуски "Заповедника" (DW)

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