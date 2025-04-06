В результате пожара в Москве погибла актриса Людмила Суворкина

В результате пожара в многоэтажном доме в центре Москвы, на улице Лесная, 5 апреля погибла театральная актриса Людмила Суворкина, сообщает "МК". Ей было 74 года.

Людмила Суворкина родилась 25 января 1951 года в Кинешме Ивановской области (СССР). В 1972 году, после окончания ГИТИСа им. А.Луначарского была актрисой Тульского театра драмы им. М. Горького, затем – Челябинского драматического театра драмы им. С.Цвиллинга. С 1978 года – артистка Государственного академического Малого театра. Она также основала детский театр "Голубятня", где была руководителем.

Успела сняться в 12 кинофильмах и фильмах-спектаклях. В их числе "Центровой из поднебесья" (1975, главная роль).