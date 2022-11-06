"Заповедник 238": Новая концепция священной войны. Выборы 2024. Винни-Пух хочет Сибирь. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 238-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
1. Фильм о средневековой концепции священной войны с комарами-сатанистами.
2. Наша версия знаменитой сцены встречи генерала и штандартенфюрера в поезде.
3. В лагере "Светлое прошлое" жизнь бьет струей и посыпает хлоркой.
4. Песенка о предвыборном настроении, пропитанном нафталином.
5. Винни-Пух посматривает на Сибирь Пятачка и готовит шампуры.
Инфоповоды:
– Российская армия регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
– Помощник секретаря Совета безопасности РФ написал статью, в которой призвал к "десатанизации" Украины.
– Представитель РФ в ООН рассказал Совбезу ООН о заражённых вирусами "боевых" комарах США.
– После атаки на корабли Черноморского флота Россия потребовала созвать Совбез ООН, чтобы заявить о теракте со стороны Украины.
– Матвиенко назвала всех уехавших из страны корабельными "крысами".
– По сообщениям СМИ, в российских вузах появится новый идеологический предмет "Основы российской государственности".
– Медведев в своем телеграм-канале предложил Польше "подтираться" своими требованиями о репарациях.
– В СМИ появились сообщения о том, что в администрации президента началась подготовка к выборам 2024 года.
– Китай разочарован состоянием российской армии и понимает, что Сибирь более доступна, чем казалось.
Все выпуски "Заповедника" (DW)