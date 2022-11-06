"Заповедник 238": Новая концепция священной войны. Выборы 2024. Винни-Пух хочет Сибирь. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 238-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. Фильм о средневековой концепции священной войны с комарами-сатанистами.

2. Наша версия знаменитой сцены встречи генерала и штандартенфюрера в поезде.



3. В лагере "Светлое прошлое" жизнь бьет струей и посыпает хлоркой.

4. Песенка о предвыборном настроении, пропитанном нафталином.

5. Винни-Пух посматривает на Сибирь Пятачка и готовит шампуры.

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Инфоповоды:

– Российская армия регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

– Помощник секретаря Совета безопасности РФ написал статью, в которой призвал к "десатанизации" Украины.

– Представитель РФ в ООН рассказал Совбезу ООН о заражённых вирусами "боевых" комарах США.

– После атаки на корабли Черноморского флота Россия потребовала созвать Совбез ООН, чтобы заявить о теракте со стороны Украины.

– Матвиенко назвала всех уехавших из страны корабельными "крысами".

– По сообщениям СМИ, в российских вузах появится новый идеологический предмет "Основы российской государственности".

– Медведев в своем телеграм-канале предложил Польше "подтираться" своими требованиями о репарациях.

– В СМИ появились сообщения о том, что в администрации президента началась подготовка к выборам 2024 года.

– Китай разочарован состоянием российской армии и понимает, что Сибирь более доступна, чем казалось.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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