Всё починили. Музей современного искусства в Герцлии снова открыт

Музей современного искусства в Герцлии вновь открыл свои двери для посетителей после завершения ремонтных работ, все технические проблемы успешно устранены. В музее проходят шесть выставок.

Выставки музея:

1. Рувен Куперман: "Тени"

Художник исследует не только физические тени, но и их символическое значение, воплощая в своих работах моменты тьмы и света как в природе, так и в человеческой душе. Это выставка о скрытых аспектах нашего сознания и воспоминаниях, настоящих и придуманных.

2. Изабелла Воловник: "Три царапины и любовное письмо"

В своих работах Воловник объединяет мир мрачной демонической фантазии и личную историю. Жёсткие темы, жёсткие границы, интересные визуальные истории. Выставка исследует напряжение между личным и коллективным восприятием. Уголь, акрил, холсты бумага.

3. Ирит Хеммо: "Вот мир, маленький и большой, как отец"

Хеммо фокусируются на сложных отношениях между поколениями, изучая художественную историческую почву Израиля. В её произведениях часто сочетаются элементы скульптуры и инсталляции, она представляет работы, в которых предлагает угадать наследие коллективных культурных матерей и отцов.

4. Ноа Тавори: "Жажда"

Скульптурное исследование внутренних конфликтов человека и его стремление к гармонии с окружающим миром, через почти обыденные формы.

5. Лаали Фрилинг: "Дом"

Эта часть музейной коллекции рассматривает тему дома как символа защищенности и воспоминаний. Художница исследует идею дома через экраны-окна.

6. "Кровать Беери"/ Размещенный проект

История семей из кибуца Бари через растения, оставшиеся в их домах или вокруг домов после седьмого октября в контрасте с частями домов. Рядом с каждым -характеристики растения и история дома/семьи.

Каждая выставка предлагает уникальный взгляд на современные темы, поднимая глубокие вопросы о жизни, памяти и идентичности.

Музей современного искусства в Герцлии. Ул. А-Баним 4, Герцлия

Часы работы музея:

Понедельник-суббота – 10:00-14:00

Воскресенье – выходной.