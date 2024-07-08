Скончалась прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева

Пресс-служба Большого театра сообщила о смерти на 91-м году жизни прима-балерины, а впоследствии балетмейстера-репетитора этого театра, народной артистки СССР Марины Кондратьевой.

Кондратьева родилась в 1934 году в Ленинграде. По рекомендации Агрипины Вагановой поступила в Московское хореографическое училище, окончив его в 1952 году. После выпуска была принята в Большой театр, на сцене которого выступала до 1980 года.

Прославилась исполнением роли Жизели, Марии в "Бахчисарайском фонтане", Джульетты в "Ромео и Джульетта". Среди ее партнеров были Марис Лиепа, Николай Фадеечев, Михаил Лавровский, Юрий Владимиров.