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Культура

Скончалась прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева

время публикации: 08 июля 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 11:54
Марина Кондратьева, 1969 год
kino-teatr.ru

Пресс-служба Большого театра сообщила о смерти на 91-м году жизни прима-балерины, а впоследствии балетмейстера-репетитора этого театра, народной артистки СССР Марины Кондратьевой.

Кондратьева родилась в 1934 году в Ленинграде. По рекомендации Агрипины Вагановой поступила в Московское хореографическое училище, окончив его в 1952 году. После выпуска была принята в Большой театр, на сцене которого выступала до 1980 года.

Прославилась исполнением роли Жизели, Марии в "Бахчисарайском фонтане", Джульетты в "Ромео и Джульетта". Среди ее партнеров были Марис Лиепа, Николай Фадеечев, Михаил Лавровский, Юрий Владимиров.

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