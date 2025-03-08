Ранее не публиковавшийся текст Меира Ариэля стал основой нового альбома

Израильский композитор и продюсер Патрик Сабаг выпустил альбом "רפסודה" ("Плот"), полностью основанный на не издававшемся ранее произведении легендарного израильского певца и автора песен Меира Ариэля. 6-минутное стихотворение, записанное Ариэлем, было обнаружено в архиве музыканта ещё 7 лет назад – по всей видимости, композиция на этот текст предназначалась для альбома "רישומי פחם" ("Наброски углём"), вышедшего в 1995 году, однако не вошла в него.

Патрик Сабаг уже работал с архивными аудио- и видеозаписями выдающегося музыканта ранее – в 2019 году именно так были созданы песни "משורר" ("Поэт") и "פילוג" ("Раскол"). Как и в тех случаях, плёнку с редкой записью Меира Ариэля предоставил в его распоряжение сын музыканта, Шахар.

В этот раз, однако, продюсер осознал, что попавший в его руки текст слишком глубок и многогранен, чтобы ограничиться одной-единственной композицией по его мотивам. Поэтому он собрал из монолога Ариэля целый 20-минутный мини-альбом, также озаглавленный "רפסודה". Голос и поэтические строчки принадлежат покойному классику, а музыка и аранжировка – дело рук Сабага, который, по его словам, всегда мечтал поработать с Меиром Ариэлем, но не успел: тот скончался в 1999 году.

Вместе с альбомом в свет также вышел 15-минутный документальный фильм, в котором действующие лица – в частности, сам Патрик Сабаг, сыновья Меира Ариэля и Иегуда Эдер, музыкант, много работавший вместе с ним, – рассказывают о творческом процессе и о наследии артиста.