Скончался Нобелевский лауреат Питер Хиггс, в честь которого назван бозон Хиггса

Эдинбургский университет сообщил о смерти на 95-м году жизни лауреата Нобелевской премии Питера Хиггса, который считался одним из самых выдающихся физиков-теоретиков современности. Он скончался 8 апреля после непродолжительной болезни.

В 1964 году Хиггс выдвинул гипотезу о существовании элементарной частицы, отвечающей за наличие массы у других элементарных частиц. Независимо от него это сделал бельгийский физик Франсуа Энглер

Ее существование было подтверждено в 2012 году учеными Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Швейцарии, и она получила название бозона Хиггса. В следующем году он разделил с Энглером Нобелевскую премию по физике.

Хиггс состоял членом Лондонского и Эдинбургского королевского обществ и был удостоен множества премий. Коллеги отмечают, что он был очень скромным, даже застенчивым человеком и не любил общественного внимания.