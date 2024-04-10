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Скончался Нобелевский лауреат Питер Хиггс, в честь которого назван бозон Хиггса

время публикации: 10 апреля 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 10:28
Скончался Нобелевский лауреат Питер Хиггс, в честь которого назван бозон Хиггса
AP Photo/Scott Heppell, FILE

Эдинбургский университет сообщил о смерти на 95-м году жизни лауреата Нобелевской премии Питера Хиггса, который считался одним из самых выдающихся физиков-теоретиков современности. Он скончался 8 апреля после непродолжительной болезни.

В 1964 году Хиггс выдвинул гипотезу о существовании элементарной частицы, отвечающей за наличие массы у других элементарных частиц. Независимо от него это сделал бельгийский физик Франсуа Энглер

Ее существование было подтверждено в 2012 году учеными Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Швейцарии, и она получила название бозона Хиггса. В следующем году он разделил с Энглером Нобелевскую премию по физике.

Хиггс состоял членом Лондонского и Эдинбургского королевского обществ и был удостоен множества премий. Коллеги отмечают, что он был очень скромным, даже застенчивым человеком и не любил общественного внимания.

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