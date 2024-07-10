Война в Израиле: первое в истории исследование психологического влияния террора на детей с аутизмом

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме выявили тревожные последствия психологического воздействия терроризма на детей с аутизмом и их родителей после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Исследование опубликовано в журнале Stress and Health.

В ходе первого в истории исследования детей-аутистов и их родителей в условиях войны доктор Джуда Коллер из Еврейского университета в Иерусалиме и его команда проанализировали психологические последствия нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

В течение 30 дней после нападения и у аутичных, и у не страдающих аутизмом израильских детей проявились клинически значимые симптомы посттравматического стресса. Причем у аутичных детей эти симптомы были более выраженными, что подчеркивает их повышенную уязвимость.

Уровни стресса у детей оказались в 2-4 раза выше, чем до войны. Родители детей с аутизмом сообщили о значительно более высоком уровне депрессии, тревоги и стресса по сравнению с родителями детей, не страдающих аутизмом.

Зависимость детей-аутистов от постоянства порядка действий и предсказуемости ситуаций, которые нарушаются во время террористических атак и войны, по-видимому, усугубляет их реакцию на стресс: перемены происходят слишком быстро и непредсказуемо, и дети не успевают к ним адаптироваться.

"Воспитание детей во время войны – это общая проблема, но наши результаты показывают, что дети с аутизмом страдают особенно сильно, – говорит доктор Коллер. – И дети и их семьи нуждаются в адресной поддержке служб психического здоровья, учитывающих уникальные особенности пациентов".

В исследовании использовались онлайн-анкеты для опроса лиц, осуществляющих уход. Это позволило быстро собрать показатели широкой группы населения. Исследователи признают, что данных пока недостаточно, но считают, что даже предварительные результаты необходимо было обнародовать.

Сейчас ученые завершили сбор данных для перекрестного исследования, охватывающего более широкую аудиторию как аутичных, так и неаутичных детей и их родителей.

"Наша цель – обеспечить общественное понимание последствий продолжающейся войны для этих уязвимых групп населения и предупредить о необходимости дополнительной помощи этим группам", – поясняет доктор Коллер.