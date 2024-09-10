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Наука и Хайтек

Собаки могут помнить названия своих игрушек спустя годы

время публикации: 10 сентября 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 11:40
Собаки могут помнить названия своих игрушек спустя годы
AP Photo/Business Wire

Венгерские исследователи обнаружили, что некоторые питомцы обладают удивительной возможностью запоминать имена своих игрушек и не забывать их в течение очень долгого времени. Открытие было сделано в ходе изучения когнитивных способностей собак.

Шани Дрор – автор исследования из Университета Этвеша Лоранда, рассказала журналу Biology Letters, как она вместе с коллегами изучала поведение пяти собак породы бордер-колли. В начале питомцы выучили названия 12 игрушек, а спустя какое-то время эти игрушки были убраны на два года. По истечению двух лет владельцы собак достали все спрятанные предметы – у трех собак были все 12 игрушек, у четвертой 11, а последнему питомцу положили только пять.

Владельцы поместили игрушки в разные комнаты и просили своих собак достать каждую, называя их "по именам". В это время исследователи наблюдали за процессом онлайн с помощью устройств видеозаписи. Этот эксперимент проводился дважды для каждого питомца. Результаты показали, что в общей сложности собаки вытаскивали правильные игрушки в 44% случаев, некоторые собаки справлялись с этим заданием с успешностью 60%. Полученные результаты значительно превысили ожидания исследователей.

Дрор добавила, что результаты важны для понимания эволюции человеческого языка, так как память является одним из его многочисленных компонентов.

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