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Наука и Хайтек

Сайт воспроизводит настраиваемое мурлыканье кота для снятия стресса

Животные
Технологии
время публикации: 11 июля 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 19:04
Веб-сайт воспроизводит настраиваемое мурлыканье кота для снятия стресса у вас и вашего питомца
AP Photo/Carrie Antlfinger

На веб-сайте можно пользоваться искусственным механизмом мурлыканья, который воспроизводит настраиваемые звуки кошки, чтобы помочь вам или вашему питомцу расслабиться в моменты стресса.

Мурлыканье кошки – один из самых приятных и расслабляющих звуков, способный снять напряжение и успокоить. Сайт стремится передать и звук, и ощущение присутствия вашей виртуальной кошки с помощью уникального звукового движка, основанного на реальных записях мурлыканья. На сайте можно регулировать не только громкость мурлыканья, но и частоту, интенсивность, выбирать более сонное или более счастливое мурлыканье, а также добавлять периодическое мяуканье. Каждый пользователь может настроить и детализировать звуки мурлыканья под свое настроение и состояние.

В начале разработчик сайта считал, что его идея не больше, чем шутка – забавная, но в то же время бесполезная. Однако после многочисленных отзывов пользователей, которые сообщали, что звуки мурлыканья помогают им справляться со стрессом, паническими атаками, болезненными потерями своих домашних питомцев, он осознал, насколько важна его задумка.

Наука и Хайтек
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