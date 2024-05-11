x
11 мая 2024
|
последняя новость: 06:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 мая 2024
|
11 мая 2024
|
последняя новость: 06:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Впервые за 20 лет власти США предупредили о геомагнитной буре силой G5, возможны сбои техники

время публикации: 11 мая 2024 г., 05:16 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 05:22
Впервые за 20 лет власти США предупредили о геомагнитной буре силой G5, возможны сбои техники
NASA/SDO via AP

Правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 (первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей) и пятнах на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Согласно данным NOAA, геомагнитная буря может вызвать помехи в работе электросетей, спутников и высокочастотной радиосвязи. Солнечная активность связана с выделением энергии, которая проходит через космос и в конечном итоге достигает Земли, отмечает ТАСС.

Операторы критической инфраструктуры США получили соответствующее уведомление.

Ранее США впервые за почти 20 лет предупредили о геомагнитной буре силой G4.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 09 февраля 2022

SpaceX объявила о потере до 40 мини-спутников Starlink из-за геомагнитной бури