Впервые за 20 лет власти США предупредили о геомагнитной буре силой G5, возможны сбои техники

Правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 (первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей) и пятнах на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Согласно данным NOAA, геомагнитная буря может вызвать помехи в работе электросетей, спутников и высокочастотной радиосвязи. Солнечная активность связана с выделением энергии, которая проходит через космос и в конечном итоге достигает Земли, отмечает ТАСС.

Операторы критической инфраструктуры США получили соответствующее уведомление.

Ранее США впервые за почти 20 лет предупредили о геомагнитной буре силой G4.