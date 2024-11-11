Расшифрованы первые ДНК людей, погибших в Помпеях при извержении Везувия

Генетики прочитали ДНК пяти жертв извержения Везувия, происшедшего почти 2000 лет назад. Ученым удалось установить их пол, родственные связи и происхождение: они были выходцами из восточного Средиземноморья.

Извержение Везувия произошло в 79 году н.э. При этом огромное количество пепла, выброшенного вулканом, погребло два римских города – Помпеи и Геркуланум. Тогда погибло множество людей, и города практически исчезли, но пепел законсервировал останки и руины. Это позволило археологам сделать множество открытий. Теперь пришла очередь генетиков.

С тех пор как в 1700-х годах начались раскопки Помпей, было сделано более 100 гипсовых слепков тел: ученые заливали жидкий гипс в пустоты, оставшиеся после разрушения мягких тканей. Как оказалось, многие из этих слепков содержат фрагменты костей.

Ученые Университета Флоренции выделили фрагменты костей из гипсовых слепков и секвенировали последовательности ДНК.

Работа опубликована в журнале Current Biology.

Исследователи нашли фрагменты ДНК в 86 из 104 сохранившихся гипсовых слепках. Образцы костей пяти человек дали полные или частичные геномы.

ДНК позволили узнать пол, оценить возраст и выяснить родственные отношения. Одно из главных открытий генетиков касается двух жертв извержения, которых долгое время считали матерью с ребенком на руках. Пол жертвы определялся по золотому браслету на руке. Но анализ ДНК показал, что человек был мужчиной и не имел родственной связи с ребенком.

По словам соавтора исследования Дэвида Карамелли, антрополога из Флорентийского университета, этот факт показывает, что ДНК может "переписать историю определенной группы людей".

Согласно результатам анализа ДНК, все пять человек были мужчинами. Анализ также выявил детали их взаимоотношений друг с другом. Останки мужчины, носившего золотой браслет, и ребенка у него на руках, были обнаружены вместе с двумя другими телами. До сих пор считалось, что люди из этой группы принадлежат к одной семье, но анализ ДНК не выявил между ними родственной связи.

Еще одна интерпретация была опровергнута новыми данными. Археологи давно описали двух людей, найденных в объятиях друг друга. Ранее считалось, что они были либо сестрами, либо матерью и дочерью, но теперь генетический анализ показал, что по крайней мере один из них был мужчиной.

Анализ ДНК также подтвердил, что население Помпей было генетически очень разнообразным, в частности, люди, ДНК которых удалось прочесть, были потомками иммигрантов из восточного Средиземноморья.