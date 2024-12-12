Домашняя мебель может выделять токсичные пары, согласно новому исследованию

Обивка и ткань домашней мебели могут выделять химические вещества в виде пара при воздействии определенных факторов, например, высоких температур.

Ученые из Юго-западного научно-исследовательского института провели исследование химического состава 81 популярного бытового товара и оценили возможные риски для потребителей. Они проанализировали данные за четыре года, полученные с использованием передовых методов хроматографии, скрининга предметов и специально разработанного метода машинного обучения.

Исследователи подвергли образцы одежды, обивки, ткани, резины и пластика воздействию двух различных температурных режимов и концентраций растворителей. Целью эксперимента было выяснить, будут ли эти материалы выделять химические пары, которые могут попасть в воздух при воздействии тепла. Исследователи также хотели понять, могут ли химические вещества воздействовать, например, когда ребенок жует предметы из домашнего обихода.

Большинство результатов анализа не показали зависимости активности. Однако при повышенной концентрации растворителей антиоксидант BKF, который используется для стабилизации пластика, резины и некоторых тканей, продемонстрировал негативные эффекты. Это исследование может способствовать развитию модели скрининга, способной предсказать активность выбросов химических веществ из предметов домашнего обихода.