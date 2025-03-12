Автономные летающие "ковбои" управляют скотом лучше, чем люди. Израильский стартап

Израильский стартап BeeFree Agro начал эксплуатации системы автономных дронов для выпаса и управления огромными стадами крупного рогатого скота.

Ноам Азран – настоящий ковбой. Десять лет он провел верхом на лошади, охраняя огромные скотоводческие ранчо Калифорнии и Аргентины. А теперь он возглавляет израильский технологический стартап, который использует беспилотники вместо традиционных ковбоев для наблюдения за миллионами пасущихся коров.

Компания, которую основал Ноам Азран – BeeFree Agro – только что передала свой первый парк "автономных летающих ковбоев" заказчику. Азран называет беспилотники, следящие за стадами, – "глазами в небе". Он считает, что они изменят подход к выращиванию скота в мире. "Мне трудно поверить, что через 10 лет найдутся коммерческие животноводы, которые не будут использовать эту систему", – говорит Азран в интервью изданию israel21c.

По словам Азрана, дроны – лучшие ковбои. Они не устают, не болеют, не жалуются, не требуют повышения зарплаты. Они работают днем ​​и ночью. Они автономны, то есть они делают то, что им положено, без дополнительных приказов. Дроны, которые использует компания, – это стандартные готовые модели. Но программное обеспечение делает их особенными. Группа исследователей и разработчиков создала модель искусственного интеллекта, которая предоставляют животноводам все необходимые им данные. Система настроена так, чтобы следить не за всем стадом, а за каждой коровой.

Система впервые была запущена в январе с первыми клиентами в Бразилии, где в настоящее время она управляет примерно 3 миллионами голов крупного рогатого скота. Но это капля в море – в мире почти миллиард голов крупного рогатого скота. По мере увеличения численности населения мира ожидается, что спрос на говядину удвоится к 2050 году.

Азран говорит, что его компания уже сотрудничают с тремя из четырех крупнейших многонациональных мясоперерабатывающими компаний – JBS, Marfrig, Cargill и Minerva – которые совместно контролируют не менее трех четвертей мирового производства говядины. Он говорит: "Сейчас мы находимся на разных стадиях текущих испытаний или ведем коммерческие переговоры".

Сегодня компания BeeFree – это небольшой стартап с дюжиной сотрудников в Израиле и 6 миллионами долларов инвестиций, но Азран уверен в будущем: "Мы только начали с нашими первыми платящими клиентами. Но это самые крупные клиенты в мире, и мы надеемся, к концу года захватить значительную часть рынка, по крайней мере, в Бразилии".

Видео компании BeeFree