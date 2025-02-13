Попугаи какаду проявляют аппетит к соусам, когда едят пресную пищу

Люди часто экспериментируют с сочетаниями вкусов и текстур в кулинарии. Новые исследования показывают, что попугаи какаду поступают так же.

Команда ученых из Университета ветеринарной медицины в Вене провела 14 экспериментов с18 попугаями какаду. Птицам предлагались миски с пастой и цветной капустой или с картофелем и морковью, а также три вида соуса: черничный соевый йогурт, обычный соевый йогурт и пресная вода.

Попугаи не макали морковь или цветную капусту в соус, но девять какаду бросали макароны или картофель в соевый йогурт, предпочитая черничный соус обычному. Это открытие указывает на то, что их поведение зависело не только от текстуры пищи.

Исследовательская группа утверждает, что птицы, вероятно, не макали еду в воду с целью размягчить ее, так как закуски уже были мягкими. Какаду окунали еду в соевый йогурт всего на три секунды, что значительно меньше времени, чем более 20 секунд, которые птицы обычно тратят на макание сухих сухарей в воду. Ученые предполагают, что птицы, скорее всего, окунают еду в соус для того, чтобы придать ей вкус. Дополнительные эксперименты показали, что предпочтение черничного соевого йогурта не связано с его цветом.

Команда отметила, что птицы активно макали еду в соевый йогурт, перетаскивая, катая и вдавливая ее в соус, вероятно, чтобы покрыть большую поверхность пищи.