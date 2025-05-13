Анализ имен позволил ученым сравнить социальную структуру древних еврейских царств

Ученые Еврейского университета Иерусалима вместе с коллегами проанализировали личные имена, обнаруженные в археологических находках, и сравнили социальную структуру Израильского и Иудейского царств.

Работа опубликована в журнале PNAS.

Междисциплинарная команда под руководством Еврейского университета Иерусалима в сотрудничестве с Тель-Авивским и Хайфским университетами применила статистику анализа разнообразия, которая обычно используется в экологии, к древним именам. Это позволило ученым обнаружить значительные различия между социальной структурой Израильского и Иудейского царств в период 950-586 гг. до н.э.

Работа показала, что в Израильском царстве было значительно большее разнообразие личных имен, чем в Иудейском. Это говорит о том, что Израильское царство было более открытым, космополитичным и подверженным культурному обмену, в то время как Иудея со временем все больше сужала набор имен, вероятно, из-за растущей религиозной централизации и социально-политической консолидации.

"Имена – это больше, чем просто ярлыки; это культурные артефакты, – сказал соавтор работы доктор Барак Собер. – Анализируя разнообразие имен, как экологи измеряют разнообразие видов, мы можем обнаружить закономерности идентичности и открытости и увидеть изменения, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными в археологических записях".

Опираясь на более чем 1000 личных имен, сохраненных на археологических артефактах, таких как печати, остраконы и надписанные сосуды для хранения, исследователи смогли количественно оценить не только разнообразие имен, но и то, насколько равномерно они были распределены географически.

Профессор Исраэль Финкельштейн, соавтор работы и ведущий археолог из Хайфского университета говорит: "Эти результаты согласуются с археологическими находками, свидетельствующими о том, что Израильское царство было более космополитичным, чем Иудейское, а его стратегическое расположение вдоль ключевых торговых путей способствовало разнообразным культурным влияниям".

Исследование не только многое рассказало о еврейских царствах в период Первого Храма, но и показало, как можно использовать разработанные инструменты к другим историческим и археологическим корпусам и даже к современным социальным структурам: люди всегда носили и носят имена, и динамика разнообразия имен о многом может рассказать.