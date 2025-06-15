Израильские ученые показали, как роевой интеллект управляет колонией муравьев

Ученые из Института Вейцмана показали, что под управлением роевого интеллекта муравьи делятся на группы: первая группа расчищает путь для второй, несущей громоздкий груз.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Исследованием показало уникальный пример коллективного интеллекта у длиннорогих сумасшедших муравьев (longhorn crazy ants). Несмотря на крошечный мозг – всего 0,25-1 миллион нейронов – эти насекомые демонстрируют поведение, напоминающее продуманное планирование, что ранее считалось невозможным для столь простых организмов.

Впервые было показано, что рабочие муравьи способны заранее расчищать путь от препятствий (например, мелких камешков) для своих сородичей, которые несут крупный груз. Это значит, что муравьи предвидят, где потребуется свободное пространство для перемещения большого объекта, и готовят дорогу заранее.

Эксперименты показали, что муравьи начинают расчищать путь, ориентируясь на феромонные метки, которые оставляют другие рабочие при обнаружении крупной добычи. Даже если муравей не контактировал с пищей, он начинает убирать препятствия, если рядом с ними была свежая феромонная метка. Несмотря на отсутствие индивидуального понимания ситуации, колония в целом действует как единый "разум", достигая сложных целей за счет простых правил взаимодействия между особями.

Это исследование показывает, что "разум" может возникнуть не только на уровне отдельного мозга, но и в результате коллективных действий множества простых организмов.

"Люди могут представить себе будущие события, муравьи так не могут. Но, используя химические сигналы и совместные действия, колонии муравьев способны вести себя удивительно разумно и достигать целей, которые кажутся спланированными, но не отдельным муравьем, а всей колонией", – говорит соавтор работы профессор Офер Файнерман.