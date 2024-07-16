Израильский стартап разработал систему простой и точной диагностики ишемической болезни сердца

Израильский стартап AccuLine на основе глубокого обучения разработал систему CORA, которая позволяет обследовать состояние коронарных артерий пациента на самой ранней стадии заболевания и вовремя начать лечение.

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смертности во всем мире. Но в настоящее время врачи не располагают диагностическими инструментами, которые были бы точными, неинвазивными и доступными любому врачу для раннего выявления ишемической болезни сердца. ЭКГ-тесты недостаточно точны, а такие методы как КТ сердца или коронарная ангиография, требуют введения контрастного вещества и подвергают пациентов воздействию радиации. Эти дорогостоящие обследования требуют длительного ожидания и проводятся только в хорошо оснащенных больницах. Они не покрываются страховкой, если у пациента нет явных симптомов, или он не входит в группу высокого риска. Это делает раннюю диагностику, когда еще можно все довольно легко поправить, практически недоступной.

Система CORA компании AccuLine позволяет провести неинвазивный, но точный тест в кабинете семейного врача. За несколько минут система анализирует три показателя: электрическую функцию сердца, насыщение кислородом и дыхание. Используя метод фильтрации шума в сочетании с алгоритмами глубокого обучения, CORA оценивает состояние коронарных артерий пациента и дает возможность врачам вовремя начать лечение.

Моше Барель, соучредитель и генеральный директор стартапа AccuLine, говорит: "Этот тест потенциально может спасать миллионы жизней в год и экономить сотни миллионов долларов для систем здравоохранения на тестах и дорогостоящем лечении пациентов после сердечного приступа, включая реабилитацию и лекарства".

Как сообщает "Калькалист", стартап привлек 4,2 миллиона долларов на посевном раунде инвестиций. Разработку поддержали Израильское управление инноваций, фонд Google AI Startups Fund и знаменитая американская клиника Мэйо.