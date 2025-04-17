Впервые в истории на видео запечатлен живой гигантский кальмар в дикой природе

Гигантского кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni), самого тяжелого беспозвоночного в мире, впервые удалось заснять живым в его естественной среде обитания – спустя сто лет после первого научного описания вида. Этот вид может достигать длины до 7 метров и веса около 500 кг. Однако на видео, снятом недалеко от Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантики, попал детеныш длиной всего 30 см.

Запись была сделана международной командой ученых и исследователей на борту научного судна Falkor Института океана имени Шмидта. На видео видно почти прозрачного молодого кальмара с восемью щупальцами, свободно плавающего в глубинах океана – в его естественной среде обитания. Съемка велась с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата SuBastian во время 35-дневной экспедиции, направленной на поиск ранее неизвестных морских организмов.

В течение ста лет этот вид, относящийся к стеклянным кальмарам, был известен только по остаткам, найденным в желудках китов и морских птиц. Ранее умирающих взрослых особей удавалось извлекать из рыболовных сетей, но живым в естественной среде на глубине его никогда не наблюдали. О жизненном цикле гигантского кальмара известно крайне мало – по мере роста он утрачивает свою прозрачность.

Команда судна Falkor потратила несколько дней на изучение видеозаписей. Одной из отличительных черт этого кальмара являются острые крючки на концах щупалец, что выделяет его среди других представителей стеклянных кальмаров.