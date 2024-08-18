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Наука и Хайтек

Старение организма резко ускоряется около 45 и в 60 лет

время публикации: 18 августа 2024 г., 14:45 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 14:53
Старение организма резко ускоряется около 45 и в 60 лет
AP Photo/Rich Pedroncelli

Исследование ученых из Стэнфордского университета, показало, что наши тела не просто постепенно изнашиваются с течением времени, они переживают резкие молекулярные преобразования в определенном возрасте: старение ускоряется в середине 40-х и в начале 60-х годов нашей жизни.

До сих пор ученые считали, что старение – это медленный, равномерный процесс. Но новое исследование, опубликованное в Nature Aging, показывает другое.

Ученые проанализировали тысячи молекул и микробов у женщин и мужчин в возрасте от 25 до 75 лет. Они обнаружили, что наше тело меняется в двух переломных точках нашей жизни.

Эти изменения влияют на все: от того, как ваш организм перерабатывает алкоголь и кофеин, до того, как он регулирует вашу иммунную систему и здоровье сердца.

Исследование отслеживало 135 тысяч различных молекул и микробов у 108 участников в течение нескольких лет. Ученые обнаружили, что примерно 81% этих биологических маркеров резко изменяются, примерно в середине 40-х и начале 60-х годов жизни.

Это открытие может объяснить, почему риск некоторых заболеваний резко возрастает в определенном возрасте. Например, молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, показали значительные изменения в обеих временных точках. Это не значит, что в этом возрасте у человека обязательно начинает болеть сердце, но именно в эти периоды появляются предпосылки для таких заболеваний. .

Соавтор работы профессор Майкл Снайдер считает, что к резким изменениям организма можно и нужно готовиться заранее. Он говорит: "Я убежден, что мы должны попытаться скорректировать свой образ жизни, пока мы еще здоровы".

Когда возраст уже приближается к этим переломным для организма точкам, ученые рекомендуют в том числе сократить потребление алкоголя и увеличить физические нагрузки, тогда есть надежда, что перемены удастся смягчить.

Наука и Хайтек
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