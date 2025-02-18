Медицинский стартап предложил минимально инвазивный метод очистки сосудов

Израильский стартап Pylon Medical разработал первый в своем роде метод лечения заболевания сонных артерий, одного из ведущих факторов риска инсульта.

Сонные артерии – это пара кровеносных сосудов по обе стороны шеи, которые доставляют кровь к мозгу и голове. Заболевание сонных артерий развивается, когда на стенках этих сосудов образуются жировые отложения, называемые бляшками. Они закупоривают артерию. Заболевание приводит к множеству осложнений, некоторые из которых могут быть смертельными.

Существующие решения для очистки закупоренных кровеносных сосудов включают хирургическое открытие артерий и очистку бляшек или установку стента, расширяющего кровеносный сосуд. Эти методы требуют длительного восстановления, что иногда приводит к дополнительным осложнениям.

Разработанный Pylon Medical специализированный набор включает баллонный катетер, устройство для закрытия артерии и систему аспирации. Это делает лечение закупоренных кровеносных сосудов намного безопаснее и проще, рассказал ISRAEL21c Ор Зигельбойм, основатель и генеральный директор Pylon Medical.

"Мы делаем небольшой прокол диаметром 2,5 миллиметра и вводим баллонный катетер; затем мы можем установить стент или открыть сосуд и улучшить кровоток", – говорит Зигельбойм.

Самая большая проблема существующих методов лечения: как закрыть разрез в сонной артерии после того, как бляшка будет удалена. "Наше устройство может закрыть артерию без необходимости ее обнажения и дополнительных надрезов", – объясняет Зигельбойм.

Целью работы было максимально снизить инвазивность операции. Разрез – очень маленький – всего 2,5 миллиметра. Через него вводится баллонный катетер, который продвигается по сосуду до места закупорки. Баллон накачивается и раздвигает сосуд. Система аспирации – это микропылесос, который всасывает оторвавшиеся частицы и не позволяет им проникнуть в мозг. После того как катетер удаляют, сосуд можно "заштопать", не обнажая весь сосуд через тот же 2,5 миллиметровый прокол.

"На биомедицинском уровне мы выводим эти процедуры на новый уровень, выполняя их наименее инвазивным способом из возможных", – говорит Зигельбойм.

Стартап основан в 2022 году. С тех пор Pylon Medical привлек 1,2 миллиона долларов, часть суммы поступила от Управления инноваций Израиля.

Зигельбойм добавляет, что, если все пойдет по плану, решение Pylon должно быть готово к выходу на рынок к 2027 или 2028 году.