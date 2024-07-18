В Иудейской пустыне обнаружен древнейший фрагмент алой ткани, окрашенной кошенилью

Багряно-алый цвет, наряду с пурпуром, был одним самых престижных в древнем мире. Цвет, который на иврите называют "шани", был принадлежностью царей и храмов. Израильские ученые обнаружили в Иудейской пустыне самый древний фрагмент окрашенной этим цветом ткани. Ему около 3800 лет.

Исследование было проведено совместно специалистами Еврейского университета в Иерусалиме, Университета Бар-Илан и Управления древностей Израиля. Его результаты опубликованы несколько дней назад в издании Journal of Archaeological Science: Reports.

Находка, размер которой не превышает двух сантиметров, была сделана в Пещере черепов в Иудейской пустыне еще в 2016 году, в рамках проекта по спасению древностей пустыни от грабителей. В пещере были найдены десятки фрагментов других тканей.

Однако особое внимание привлек к себе фрагмент алого цвета. Было выяснено, что поперечные нити ткани изготовлены из неокрашенного льна, а продольные – шерстяные, окрашенные кошенилью – жучками, живущими на коре средиземноморского дума. Возраст находки был установлен с помощью радиоуглеродного метода.

"Краситель изготавливается из самки кошенили, сезон сбора приходится на лето и длится около месяца. Нужно, чтобы самка уже отложила личинки, но они еще не вылупились. В это время у них наиболее высокая концентрация красителя", – рассказывает доктор Наама Сукеник, куратор отдела органических веществ Управления древностей. Это трудоемкий процесс, в результате которого получается очень дорогой краситель ярко-алого цвета.

Этот цвет упоминается в письмах, которые в древности писали друг другу купцы. Одним из примеров является клинописная дощечка из Месопотамии, написанная около 1425 года до н.э. Неоднократно можно встретить его и в Писании. Так, во Второй книге пророка Самуила говорится: "Плачьте о Шауле, одевавшем вас в багряницу".

"То, что краситель связывали с жучком, указывает на знание зоологии – ведь у кошенили нет ни лапок, ни крыльев. В Греции и Риме полагали, что это какое-то зернышко", – говорит профессор Университета Бар-Илана Зоар Амар.

Несмотря на то, что дубовая кошениль встречалась и в Израиле, данный конкретный краситель поступил из Западного Средиземноморья – современных Испании и Франции. Насколько известно, это древнейший в истории пример алой шерстяной ткани. Ученые отмечают: этот предмет роскоши свидетельствует о развитых торговых отношениях в период средней бронзы.