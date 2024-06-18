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В Израиле открылся Центр квантовых технологий

время публикации: 18 июня 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 06:59
В Израиле открылся Центр квантовых технологий
AP Photo/Seth Wenig

На этой неделе управление инноваций и стартап-компания Quantum Machines, выигравшая тендер два года назад, объявили об открытии израильского Центра квантовых технологий.

Несмотря на то, что две трети из 100 миллионов шекелей, потраченных на его строительство, профинансировало управление инноваций, новый центр, расположенный на территории Тель-Авивского университета, является собственностью Quantum Machines, и будет действовать на коммерческих условиях. Вместе с тем, по условиям тендера, израильские исследователи будут иметь приоритет перед иностранными, и будут иметь право на скидку.

На данный момент в центре имеются два квантовых компьютера – сверхпроводящий квантовый процессор на 25 кубитов производства нидерландской компании Quantware, и фотонный квантовый процессор производства британской ORCA Computing. Компания обещает в ближайшее время появление третьего квантового компьютера.

Кроме того, центр предоставляет платформу для тестирования технологий по производству квантовых компьютеров, и мощности обычного суперкомпьютера.

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