Ящерицы анолисы используют ноздри, чтобы дышать под водой и прятаться от хищников

Исследователи из Бингемтонского университета (Нью-Йорк, США) обнаружили, что ящерицы анолисы с помощью своих ноздрей могут образовывать пузырьки воздуха, которые позволяют им находиться под водой в течение 20 минут и прятаться от хищников.

Водяные анолисы обитают вблизи ручьев и водопадов Центральной и Южной Америки. Они постоянно подвергаются опасности со стороны змей и птиц, поэтому чаще всего их жизнь в дикой природе довольно коротка. Постоянная угроза заставила ящериц размером с карандаш разработать несколько способов спасения. Когда маскировка и бегство не помогают, анолисы прыгают в воду, где могут оставаться, пока опасность не минует.

Во время прыжка в воду анолисы выдыхают и создают пузырь, который закрывает их ноздри. Крошечные пузырьки образуются естественным образом на водоотталкивающей коже ящерицы, они соединяются с большим пузырем, тем самым потенциально увеличивая количество кислорода, доступного для дыхания.

Чтобы понять, используют ли анолисы пузырьки воздуха в качестве естественного акваланга, доктор Линдси Свирк, изучающая ящериц, записала, как долго рептилии оставались под водой с нанесенным на кожу увлажняющим средством и без него. Увлажнитель мешал пузырькам правильно формироваться. В статье в Biology Letters Свирк отмечает, что водяные анолисы оставались под водой на 32% дольше без увлажняющего средства, разрушающего их пузырьки.