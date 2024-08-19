Израильская компания разработала роботов для борьбы с сорняками

Компания AgriPass разработала серию устройств для роботизированной прополки сельскохозяйственных культур. Устройства позволяют отказаться от гербицидов. Они оснащены зрением и работают почти так же аккуратно, как люди, но намного быстрее.

Полоть грядки надо. Это суровая необходимость. Но эта, казалось бы, простая операция, с которой люди вполне справляются, достаточно трудно поддается роботизации. Сорняк надо распознать и удалить, не повредив при этом культурные растения. Роботу это совсем непросто, но такие решения есть.

"Сорняки агрессивны. Они конкурируют с культурой за питательные вещества, воду и солнечный свет; в тяжелых случаях сорняки могут вообще погубить урожай", – поясняет в интервью ISRAEL21 Гай Раз, основатель и генеральный директор AgriPass.

Большинство решений при борьбе с сорняками негативно влияют на экологию. Гербициды, которые успешно угнетают рост сорняков, это – огромный рынок, который оценивается в 70 миллиардов долларов в год. Это самый дешевый способ, но это не лучший выход.

Гай Раз говорит: "Очевидно, что использование гербицидов связано с экологическими рисками. Но главная проблема в том, что сорняки вырабатывают устойчивость к гербициду, подобно тому, как бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам".

Другое решение по борьбе с сорняками – это культивация почвы. В этом случае почву перемалывают, сорняки вырывают с корнями, рассекают, высушивают. Но здесь возникает новая проблема.

"Культивация оказывает очень большое влияние на качество почвы и ее способность выращивать урожай, она влияет на физические, химические и биологические свойства почвы и может привести к опустыниванию", – объясняет Раз.

Не бороться с сорняками нельзя. Самый безопасный способ – это люди, которые ползают по полю на коленях и вырывают сорняк за сорняком. Но это тоже не выход, поскольку люди делают все хорошо, но медленно. К тому же использование сельскохозяйственных рабочих на прополке – недешевое решение.

Выход, который предлагает AgriPass – сельскохозяйственные роботы. Машина едет по полю. У нее есть система компьютерного зрения, которая постоянно сканирует окружающее пространство. Система картирует поле, учитывает его границы и неровности рельефа. Она обучена с помощью ИИ-модели распознавать растения, которые видит. Если это культурное растение, система его пропускает, если она распознает сорняк, она его точечно удаляет, не повреждая почву.

Это решает большинство проблем, связанных с сорняками. Гербициды дешевле, и поэтому внедрение роботизированных систем все время откладывается. Но надежда есть: многие страны вводят экологические нормы для сельскохозяйственной отрасли и субсидируют решения, сохраняющие окружающую среду. Это может сделать технологию AgriPass конкурентоспособной.