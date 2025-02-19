19 лет продолжается ремиссия рака после терапии CAR-T

Девочке было 4 года, когда у нее обнаружили рак нервных клеток. Ничего не помогало. Рак уже распространился на кости. Но ее спасли. Прошло 19 лет. Она мать двоих детей.

19 лет назад больную раком девочку привезли в Техасскую детскую больницу в Хьюстоне, чтобы провести экспериментальную терапию. Шансов практически не было, никакие стандартные методы не помогли. Тогда ее стали лечить экспериментальным методом, в который сами ученые и врачи не очень верили, – с помощью сконструированных иммунных клеток, так называемых CAR-T-клеток, атакующих рак.

Девочка выжила и поправилась. Спустя 19 лет у нее нет рака. Она мать двоих детей. Это самая длительная зарегистрированная ремиссия рака после лечения CAR-T-клетками.

Ученые рассказали историю девочки в журнале Nature Medicine.

За годы, прошедшие с момента лечения девочки в 2006 году, CAR-T-клетки показали сильные результаты при некоторых видах рака, например, при лейкемии. С 2017 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило семь видов терапии CAR-T-клетками. Некоторые первые получатели терапии CAR-T живут без рака более десяти лет. Но пока выживают не все.

CAR-T-клетки – это иммунные клетки, которые спроектированы для производства белка, называемого химерным антигенным рецептором (CAR). Этот белок предназначен для захвата цели, обнаруженной на раковой клетке, и заставляет иммунную систему атаковать и уничтожать ее.

Когда в 2004 году началось исследование нейробластомы в Техасе, терапия CAR-T-клетками казалась "немного дикой идеей", говорит Хелен Хеслоп, исследователь иммунотерапии и член команды, которая проводила пилотное исследование. "Это какая-то странная синтетическая биология, – вспоминает она свои мысли. – Неужели это действительно сработает?"

Терапия CAR-T-клетками, которую Хеслоп и ее коллеги тогда тестировали, теперь считается первым поколением молекул. Более поздние версии, включая те, которые сейчас одобрены как лекарства, содержат дополнительные модификации для усиления их мощности.

Сегодня исследователи стараются повторить этот успех против солидных опухолей, таких как те, что вызваны нейробластомой – раком нервных клеток, который обычно диагностируется у маленьких детей. Работающая над этой проблемой Снеха Рамакришна, детский онколог из Стэнфордского университета говорит о такой длительной ремиссии: "Это дает большую надежду".