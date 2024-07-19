x
19 июля 2024
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 июля 2024
|
19 июля 2024
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильские ученые разработали "искусственный язык", который чувствует все оттенки горького

время публикации: 19 июля 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 07:52
Израильские ученые разработали "искусственный язык", который чувствует все оттенки горького
AP Photo/Marco Ugarte

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме разработали устройство, которого может определить горький вкус состава почти с той же точностью, что и человек.

Постепенно мы создаем искусственные сенсоры для всех пяти чувств. Лучше всего обстоят дела со зрением и слухом. Здесь процессы регистрации и распознавания продвинулись очень далеко. Уже существует много вариантов искусственной кожи и других устройств, способных работать как тактильные сенсоры. Разработан и достаточно чуткий "электронный нос". А вот со вкусом все сложно.

Предсказать будет ли определенное химическое соединение горьким или сладким мы в некоторых случаях умеем. Разработана база данных, в которой перечислены химические соединения, которые в чистом виде вызывают определенный вкус. Но для того, чтобы использовать такие базы, нужно сначала определить точный состав смеси. А это дополнительный и не всегда простой процесс.

Ученые из Еврейского университета постарались максимально упростить процесс определения вкуса смеси и сделать его более точным.

Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ученые создали специфический масс-спектрометр BitterMasS. На нем были получены более 5000 тысяч спектров горьких и негорьких составов. На спектрах была обучена ИИ-модель, которая отличает горькое от негорького. При тестировании модель показала впечатляющий результат – ее точность составила 83% на внутренних тестах и 67% на составах, взятых из баз данных. Система оценивает "горечь" на уровне человеческого восприятия, хотя пока человеку уступает.

Умение предсказывать "горечь" состава по его спектру важна в первую очередь для пищевой и фармацевтический промышленности.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 15 апреля 2024

Хотите представить себе вкус древнеримского вина? Оказывается, это вполне возможно