Израильские ученые разработали "искусственный язык", который чувствует все оттенки горького

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме разработали устройство, которого может определить горький вкус состава почти с той же точностью, что и человек.

Постепенно мы создаем искусственные сенсоры для всех пяти чувств. Лучше всего обстоят дела со зрением и слухом. Здесь процессы регистрации и распознавания продвинулись очень далеко. Уже существует много вариантов искусственной кожи и других устройств, способных работать как тактильные сенсоры. Разработан и достаточно чуткий "электронный нос". А вот со вкусом все сложно.

Предсказать будет ли определенное химическое соединение горьким или сладким мы в некоторых случаях умеем. Разработана база данных, в которой перечислены химические соединения, которые в чистом виде вызывают определенный вкус. Но для того, чтобы использовать такие базы, нужно сначала определить точный состав смеси. А это дополнительный и не всегда простой процесс.

Ученые из Еврейского университета постарались максимально упростить процесс определения вкуса смеси и сделать его более точным.

Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ученые создали специфический масс-спектрометр BitterMasS. На нем были получены более 5000 тысяч спектров горьких и негорьких составов. На спектрах была обучена ИИ-модель, которая отличает горькое от негорького. При тестировании модель показала впечатляющий результат – ее точность составила 83% на внутренних тестах и 67% на составах, взятых из баз данных. Система оценивает "горечь" на уровне человеческого восприятия, хотя пока человеку уступает.

Умение предсказывать "горечь" состава по его спектру важна в первую очередь для пищевой и фармацевтический промышленности.