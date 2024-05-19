Исследование: произраильские посты на TikTok просматривали на порядок реже, чем пропалестинские

Пропалестинские посты в TikTok значительно превосходят по количеству просмотров произраильские и имеют другой профиль активности. К такому выводу пришли исследователи Северо-Восточного университета Бостона.

Ученые получили доступ к данным через TikTok Research API, который позволяет работать с постами социальной сети исследовательским организациям. Они анализировали посты американских пользователей TikTok, опубликованные после 7 октября 2023 года и помеченные хэштегами, которые явно ассоциируются с войной Израиля и ХАМАСа.

Всего было проанализировано более 280 тысяч постов. Посты были опубликованы за 12 трехдневных периодов: первый – с 7 по 9 октября 2023 года, последний – с 26 по 28 января 2024 года.

За все периоды было зарегистрировано 170430 пропалестинских постов, 8843 произраильских поста и 101706 условно нейтральных постов на тему войны. Количество просмотров пропалестинских постов составило 236 миллионов, произраильских – 14 миллионов, нейтральных – 492 миллиона. Как отмечают исследователи, TikTok наиболее сильно "поднимает" именно нейтральные посты, которые, как правило, наиболее информативны.

В течение трех с половиной недель после нападения ХАМАСа 7 октября нейтральный контент и публикуется, и просматривается наиболее активно. Ученые отмечают, что так происходит на платформе после любого крупного новостного события, например, землетрясения в Турции. Объем произраильского контента имеет тот же профиль, что и у нейтрального контента: он также наиболее активен сразу после 7 октября, но быстрее – уже после первой недели – начинает спадать. Пропалестинский контент начинает постепенно расти только на второй неделе и достигает максимума, примерно, к декабрю.

После 15 декабря количество просмотров постов всех трех рассмотренных категорий снижается. Публика на TikTok теряет интерес к пропалестинским и к произраильским постам, и к нейтральным постам, посвященным теме конфликта.

Ученые обращают внимание на то, что активность произраильского контента примерно такая же, как и у нейтрального. Это – реакция на новостной повод. Такая реакция на важные события всегда вызывает первоначальный всплеск и быстро спадает. Динамика пропалестинского контента имеет другой профиль. Это реакция не столько на новостное событие, сколько на обострение длительного социального процесса. Такая активность может подняться фактически в любой момент, и не так сильно зависит от новостного повода.