Финансовые ИИ-модели помогают снизить расходы на овердрафт

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, как ИИ-модели помогают потребителям избежать комиссий за овердрафт, что потенциально сэкономит домохозяйствам миллионы предотвратимых расходов.

Работа опубликована в журнале Management Science.

Финансовые инструменты на основе ИИ меняют управление деньгами в режиме реального времени. ИИ-модели могут рассылать оповещения, указывающие на потенциальные овердрафты, а могут автоматически переводить средства для предотвращения дефицита.

Хотя потенциально ИИ-системы обещают помочь пользователям избежать ненужных комиссий и выработать лучшие привычки, их работа зависит от понимания того, что мотивирует людей использовать такие системы и следовать их рекомендациям.

Ученые провели масштабный полевой эксперимент. Они использовали данные более 39000 пользователей Mint, популярной платформы управления личными финансами в США и Канаде. Целью было проверить, могут ли напоминания, созданные ИИ, снизить вероятность овердрафта.

Система ИИ, использованная в исследовании, на основе анализа транзакций предсказывала, когда пользователь, скорее всего, уйдет в овердрафт, и отправляла напоминания по электронной почте. Эти напоминания различались по сложности и тону, что позволяло исследователям проверить влияние оповещений.

Ученые пришли к следующим выводам. Любое напоминание помогает: клиенты, получившие оповещение, с меньшей вероятностью уходили в овердрафт. Лучше всего сработали короткие, негативные сообщения. В среднем, клиенты получившие негативные предупреждения ("Избегайте штрафа"), сэкономить $25 за четыре месяца.

Оповещения были наиболее эффективны для пользователей с удовлетворительной или хорошей кредитной историей и средним или высоким доходом, то есть для тех, кто был способен действовать на основе предупреждения. Финансово уязвимые пользователи не всегда могли извлечь пользу из напоминаний. Это показывает, что одних только напоминаний не всегда достаточно.

"Наше исследование показывает, что основанная на ИИ персонализированная коммуникация может положительно повлиять на финансовое поведение, но она должна быть доступной и действенной", – говорит соавтор работы профессор Орли Садэ.